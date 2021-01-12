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12.01.2021 18:56
Рубрика: Общество

В Мосгордуме поддержали идею об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 в театрах

Текст: Любовь Проценко
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал предложение об открытии пунктов вакцинации от коронавируса в театрах. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей "Москва".

"Люди театра сполна почувствовали на себе всю тяжесть пандемии. Перерыв в работе и нынешняя частичная загрузка - это мелочь в сравнении с тем, что за последний год мы потеряли и продолжаем терять наших друзей и коллег. Скорбные новости не дают ни на день забыть о том, что коронавирус смертельно опасен. Сейчас единственное средство, на которое наука возлагает надежды в плане прекращения пандемии - это масштабная вакцинация. А, значит, театры всеми силами будут способствовать этому. Поддерживаю это решение и надеюсь, что общими усилиями пандемию удастся победить в кратчайшие сроки", - сказал Евгений Герасимов.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
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По словам депутата, цель, стоящая перед городом, - достичь максимальной численности вакцинированных жителей как можно быстрее.

"Получившие прививку через некоторое время практически выбывают из цепочки распространения вируса, а это дает шансы сбить волну заболеваемости уже в ближайшие месяцы", - отметил парламентарий.

Евгений Герасимов добавил, что вакцинация в общественных зданиях и сооружениях уже проводится во многих странах мира.

"Так, в Великобритании открыто сразу семь пунктов вакцинации против COVID-19 на футбольных стадионах и ипподромах в Лондоне, Бристоле, Ньюкасле и Манчестере. Их пропускная способность составит несколько тысяч человек в неделю. В Берлине открыто шесть пунктов вакцинации в бывших аэропортах Тегель и Темпельхоф, а также в выставочных павильонах и спортивных сооружениях. В Италии павильоны для вакцинации строятся - по всей стране их планируется соорудить до 1,5 тыс. Кроме того, в большинстве стран, где ведется вакцинация, действуют и мобильные пункты. В Москве основой сети вакцинации против коронавируса стала сохранившаяся с советских времен и успешно развивающаяся сеть городских поликлиник", - заключил Евгений Герасимов.

Ранее сообщалось, что с инициативой открывать пункты вакцинации против коронавируса относительно вверенных им театров выступили худруки "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман и театра имени Пушкина Евгений Писарев. Примером для московских театралов послужил, прежде всего, Михайловский театр в Санкт-Петербурге: там уже действует пункт вакцинации от коронавируса.

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