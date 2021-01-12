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12.01.2021 16:34
Рубрика: Происшествия

В Москве пенсионерка умерла после налета "черных газовщиков"

Текст: Сергей Бабкин
Пожилая москвичка, на которую напали "черные газовщики", скончалась в больнице. В связи с этим столичное ГСУ СК возьмет материалы расследования у полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

История с налетом лжегазовщиков вызвала широкий резонанс. Преступники не раз поменяли форму коммунальщиков для банальных краж, но в данном случае они жестоко избили 81-летнюю женщину, и врачи не смогли ее спасти. Руководство ГСУ потребовало передать все материалы по этому делу в территориальный отдел Следственного комитета.

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Как уже сообщала "РГ", преступники первоначально действовали по обычной схеме: пока один отвлекал хозяйку, второй искал деньги. В какой-то момент пенсионерка заметила это и пригрозила визитерам полицией. Тогда один из преступников избил женщину до потери сознания. "Черные газовщики" вынесли из квартиры, что попалось под руку, включили на кухне газ и скрылись.

Оперативники установили, что налетчиками были двое безработных приезжих 24 и 25 лет, один из которых - рецидивист. Сотрудники УВД Юго-Восточного округа и угрозыска выяснили, где они скрывались. Подозреваемых задержали при силовой поддержке СОБР Росгвардии. На время следствия обоих арестовали.

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