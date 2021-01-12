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12.01.2021 14:33
Рубрика: Дороги

В Москве появится 72 километра новых дорог

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве в этом году появится более 72 километров новых автодорог, заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Среди этого объема выделяются 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Одним из самых крупных проектов этого года станет мост через Сходню, который строится в рамках реконструкции Волоколамского шоссе. Также строители рассчитывают сдать участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК и трассу, соединяющую поселения новой Москвы с магистралью М-3.

Также в ТинАО построят еще ряд дорог местного значения. Речь идет о подъезде к метро "Столбово" и "Филатов луг".