В Москве появится 72 километра новых дорог

В Москве в этом году появится более 72 километров новых автодорог, заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Среди этого объема выделяются 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Одним из самых крупных проектов этого года станет мост через Сходню, который строится в рамках реконструкции Волоколамского шоссе. Также строители рассчитывают сдать участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК и трассу, соединяющую поселения новой Москвы с магистралью М-3.

Также в ТинАО построят еще ряд дорог местного значения. Речь идет о подъезде к метро "Столбово" и "Филатов луг".