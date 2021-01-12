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12.01.2021 19:42
Рубрика: Происшествия

Трясло сериями

Сибиряков вновь разбудило землетрясение
Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Новое землетрясение 12 января разбудило жителей сразу нескольких сибирских регионов. Подземные толчки ранним утром ощутили в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области, в Туве и Красноярском крае. В этот раз эпицентр стихии находился не на Байкале, а в Монголии, в районе озера Хубсугул.

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, первый и самый сильный подземный толчок магнитудой 6,8 был зафиксирован в 5.32 по иркутскому времени (в Красноярске и Туве было 4.32, а в Москве - половина первого ночи). Больше всего от него досталось жителям приграничных районов России - в поселках Монды и Орлик Окинского района Республики Бурятия интенсивность землетрясения составила 6 баллов, в соседнем Кабанском районе - 5-6, в Иркутске - 4-5 баллов, в разных районах Тувы - от 4,5 до 6 баллов. О качающихся люстрах, трясущихся кроватях и скрипящей мебели написали даже жители Красноярска и севера Иркутской области, откуда до эпицентра многие сотни километров.

Фото: iStock
В Дагестане зафиксировано второе в 2021 году землетрясение

Тувинские власти оперативно ввели режим ЧС в нескольких муниципалитетах республики. Однако первичная проверка систем жизнеобеспечения, зданий и сооружений показала, что разрушений нет. Без серьезных повреждений, по данным МЧС, обошлось и в других регионах, хотя люди выкладывали в соцсетях фотографии трещин в штукатурке.

Необычным в нынешнем землетрясении оказалась его "многосерийность" - в течение следующих полутора часов население Бурятии, Тувы и Иркутской области ощутило еще несколько чувствительных толчков. А более мелкие Байкальский филиал геофизической службы РАН фиксировал на протяжении почти всего оставшегося дня.

Это не первое серьезное сейсмическое явление на юге Сибири за последние полгода. До этого крупные землетрясения происходили 10 декабря (с эпицентром в Кабанском районе Бурятии) и 24 сентября 2020 года (эпицентр неподалеку от поселка Култук Иркутской области). Впрочем, ученые подчеркивают, что все они - типичны для Байкальской рифтовой зоны.

О качающихся люстрах, трясущихся кроватях и скрипящей мебели писали даже жители за сотни километров от эпицентра

Как пояснили в Институте земной коры СО РАН, эти явления взаимосвязаны. Сильное сентябрьское землетрясение привело к сдвигу тектонических плит - Евразийской и Амурской - относительно друг друга, вызвало растяжение в рифтовой зоне и спровоцировало декабрьские подземные толчки и нынешние, январские.

Механизм очага, по данным ученых, - сброс. Иными словами - плиты расходятся. Это также типичная картина для данной зоны.

Однако предсказать следующее крупное землетрясение или даже его вероятность наука пока не может. Ученые только напоминают, что Байкальский регион отличается повышенной сейсмичностью - мелкие толчки здесь фиксируют ежедневно.

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