Пожар в общежитии Нижегородской области произошел из-за окурка

К поджогу двухэтажного общежития в Лысково Нижегородской области причастен 34-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.

Происшествие случилось 6 января этого года, погибли 61-летняя женщина и 64-летний мужчина. Пострадали еще трое человек, их госпитализировали.

Обвиняемый был взят под стражу 7 января. Следователям он признался, что намерения поджигать здание у него не было - он просто бросил окурок на пол. Расследование уголовного дела, которое возбудили по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом", продолжается.