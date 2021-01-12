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12.01.2021 18:00
Рубрика: Происшествия

Пожар в общежитии Нижегородской области произошел из-за окурка

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

К поджогу двухэтажного общежития в Лысково Нижегородской области причастен 34-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области
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Происшествие случилось 6 января этого года, погибли 61-летняя женщина и 64-летний мужчина. Пострадали еще трое человек, их госпитализировали.

Обвиняемый был взят под стражу 7 января. Следователям он признался, что намерения поджигать здание у него не было - он просто бросил окурок на пол. Расследование уголовного дела, которое возбудили по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом", продолжается.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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