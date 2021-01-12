В Перми после гибели женщины проверили строительные ограждения

Пермская административно-техническая инспекция проверила защитные строительные конструкции и ограждения в краевом центре. Об этом сообщили в администрации Перми.

Специалисты осмотрели 86 объектов во всех районах города и нашли 53 нарушения. Среди них - неочищенные от снега и льда пешеходные настилы и козырьки. Владельцам заграждений направлены уведомления с требованием привести их в порядок.

Напомним, 9 января около дома по улице Краснова в Перми под тяжестью снега рухнул пешеходный защитный проход. При этом пострадали две женщины, одна из которых скончалась в больнице.