В шести районах Тувы из-за землетрясения в Монголии ввели режим ЧС

В Туве режим ЧС введен в шести муниципальных образованиях, где зафиксировали афтершоки землетрясения, произошедшего на севере пограничной Монголии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Толчки ощутили жители Кызыла, Тере-Хольского, Эрзинского, Каа-Хемского, Кызылского и Тоджинского районов.

Как написал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Шолбан Кара-оол, их интенсивность колебалась от 6 до 4,5 баллов.

- Мы немедленно созвали заседание КЧС. Жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, но продолжаем работу для анализа последствий землетрясения, - отметил глава региона.

Напомним, землетрясение произошло рано утром 12 января. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на территории Монголии, в районе озера Хубсугул. Магнитуда толчков в эпицентре составила 6,8.