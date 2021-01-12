В Иркутской области произошло землетрясение

Жителей юга Иркутской области вновь разбудило землетрясение. Примерно в 5:32 по местному времени жители Иркутска и Ангарска ощутили подземные толчки интенсивностью примерно 4-5 баллов.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на территории Монголии, в районе озера Хубсугул. Магнитуда толчков в эпицентре составила 6,8.

Это не первое серьезное землетрясение в Байкальском регионе за последние полгода. Предыдущее крупное сейсмической явление фиксировалось 10 декабря. Его эпицентр находился на территории Республики Бурятия.