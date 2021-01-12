В Иркутской области проверят жилье и соцобъекты после землетрясения

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев распорядился проверить дома и социальные объекты на предмет возможных повреждений, вызванных землетрясением в Монголии, отголоски которого ощущались и в Иркутской области.

- Сегодня на заседании КЧС (Комиссии по чрезвычайным ситуациям) обсудим последствия землетрясения. Дал поручение главам муниципалитетов провести осмотр домов и соцобъектов, - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Напомним, жителей юга Иркутской области вновь разбудило землетрясение. Примерно в 5:32 по местному времени жители Иркутска и Ангарска ощутили подземные толчки интенсивностью примерно 4-5 баллов.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на территории Монголии, в районе озера Хубсугул. Магнитуда толчков в эпицентре составила 6,8.