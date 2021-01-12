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12.01.2021 10:24
Рубрика: Происшествия

В Омске пресекли контрабанду в Китай 20 тонн рачков артемии

Текст: Наталья Граф (Омск)
УФСБ России по Омской области возбудило уголовное дело по факту контрабанды ценных биологических ресурсов.

Грузовой автомобиль, в котором находилось 20 тонн рачков артемии на стадии цист, был задержан на автомобильном пункте пропуска через государственную границу РФ "Ольховка".

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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- Согласно сопроводительным документам, перемещаемый груз являлся искусственно выращенной сырой артемией, был произведен в городе Астрахани, приобретен омской компанией "Пласт" и доставлен в Омскую область для последующей перепродажи китайской компании, - сообщает УФСБ России по Омской области.

Однако лабораторные исследования, проведенные ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии", показали, что артемия имеет естественное природное происхождение.

Между тем территория ее распространения на планете крайне ограничена - рачки водятся только в озерах соленостью от 10 до 300 граммов на литр воды. Наиболее ценная "дикая" артемия добывается лишь в Сибири, на Урале, в Казахстане и США.

В Омской области находится уникальное соленое озеро Эбейты, и обитающий в нем рачок варварски уничтожают. С августа по октябрь организованные группы браконьеров отлавливают ценных беспозвоночных. Из-за этого популяция артемии неуклонно идет на убыль. Экологии озера наносится непоправимый ущерб: вытаптываются километры целебной грязи.

Фото: Пресс-служба ФТС России
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Незаконная добыча и контрабанда ценного рачка является одной из наиболее острых проблем российской рыбной отрасли. Цисты артемии активно используются в качестве живого корма в рыбоводстве. Основные потребители - Китай, Эквадор, Вьетнам, Индия, Таиланд, на территории которых выращиваются миллионы тонн креветок, крабов, осетровых, сиговых и других аквакультур. Весной 2019 года артемию включили в списки стратегических важных для России биоресурсов. Однако ее продолжают вывозить из страны нелегально. Продукция незаконного промысла переправляется за границу по заниженным ценам под видом цист артемии, якобы выращенных в аквакультуре.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого в Омске ценного биологического ресурса составляет более 13 миллионов рублей.

- Следственным подразделением УФСБ России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ - "Контрабанда водных биологических ресурсов" в отношении руководителя ООО "Пласт", - сообщает УФСБ России по Омской области.

В настоящее время силовики проверяют руководство компании на причастность к другим преступлениям. В отношении юридического и должностного лица данной фирмы также возбуждены два уголовных дела за нарушения валютного законодательства.

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