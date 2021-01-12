Астраханский журналист Александр Алымов с детства мечтал о собственном подсобном хозяйстве. И весной, когда объявили карантин, он с супругой Натальей, фотографом по профессии, занялся разведением гусей. Подсчитав к концу года затраты и доходы, семья пришла к выводу: заниматься птицеводством выгодно, а на удаленке еще и удобно.

Александр не был новичком в птицеводстве. Когда он только купил земельный участок на окраине города, то сразу завел четырех гусей и несколько уток. От уток он вскоре отказался: шумные, нечистоплотные и мяса от них мало. А гуси прижились.

Минувшей весной Александр тоже решил завести 15 гусят. В начале апреля выбрал живность по объявлению на "Авито". Гусята семи-девяти дней от роду обошлись в 325 рублей за штуку. Птенцов Алымовы поселили прямо в доме, в одной из соседних комнат, постелив на полу сено. Тюк за 150 рублей они купили на ближайшем рынке.

- Я был морально готов, что ничего не получится, - вспоминает Александр, - переживал, смотрел по ночам ролики на YouTube, читал кучу информации. На деле оказалось, ничего сложного. Успевали и работать, и ухаживать за животными. Главное, чтобы у них были вода и корм. Корм для малышей "Старт" стоит 270 рублей за 10-килограммовый мешок, еще я добавлял в рацион траву "пожирнее" и без колючек. По ночам, чтобы птенцы не замерзли, включал обогреватель.

Уже за месяц гусята выросли в семь раз, превратившись в упитанных птиц. Со "Старта" они перешли на "Рост". Гусям уже были не страшны перепады температуры, и Александр с Натальей переселили их во двор.

- Гусям важен навес, чтобы защищал от ветра и дождя, - рассказал Александр, - но мы решили построить домик: надежный заслон от бродячих собак, которых очень много в нашем микрорайоне.

Гусятник Александр соорудил из досок, оставшихся после строительства дома, так что по сути, кроме времени, он на его возведение ничего не потратил. Строил на глазок: из расчета один квадратный метр на четырех гусей, а вот для дезинфекции пришлось купить специальное средство.

- Я кладу алюминиевую проволоку в двухлитровую банку и заливаю 100 миллилитрами однохлористого йода. Начинается реакция: из банки, как джин из кувшина, вырывается густой розовый дым, - рассказывает животновод. - Дым заполняет домик и убивает вредные бактерии. Потом мы проветриваем его и мажем стены известью. И все, можно заселять, болеть гуси не будут.

Перед птичником Алымовы обустроили гусятам загон для прогулок, но в гости стали наведываться стаи голубей, чтобы поклевать гусиный корм. Пришлось накрыть загон сеткой.

К июлю гуси стали уже совсем взрослыми, в стае заметно выделялись самцы, они самые крупные. Еды для них требовалось больше: на восемь дней - 25-килограммовый мешок комбикорма. Помимо этого, Александр добавлял в кормушки немного пшеницы и кукурузы. А в августе хозяева стали задумываться над убоем. Этот период оказался морально сложным.

- Сначала я просил помочь соседа - говорит Александр, - а потом стал относиться к процессу по-другому: ведь для того и выращивал. Но все равно нес каждого гуся на убой и перед ним извинялся.

Во дворе супруги выделили место, где установили спецоборудование - конус, приобрели баллончик для опаливания, а перья щипали вручную.

- Сначала окунаем в прогретую до 70 градусов воду в ведре, затем начинаем ощипывать, - рассказывает он. - Здесь важно, не торопиться, чтобы не повредить кожицу, иначе будет неаккуратный вид. Затем опаливаем, разделываем, оставляя субпродукты - они тоже, как известно, в пищу идут, взвешиваем и - в морозилку.

Гусиный жир Алымовы собрали отдельно и расфасовали по банкам: на нем можно жарить пищу, использовать как крем для кожи и даже лечить бронхит.

На забой всех 15 гусей ушло три дня, средний вес одной птицы оказался около четырех килограммов.

- Сейчас у нас морозилка забита мясом, настоящим, вкусным, выращенным на зерне, траве и натуральном комбикорме, - гордится результатом Александр.

Трех гусей семья оставила себе, остальных разобрали друзья и знакомые к новогодним праздникам. Хоть птица и домашняя, цену на мясо Александр решил не задирать, установил, как в супермаркетах, не выше 500 рублей за килограмм.

Всего на выращивание птицы у Алымовых ушло 16 125 рублей, включая затраты на корм (около 50 процентов) оборудование для дезинфекции, убоя и опаливания. С продажи семья выручила 16 500 рублей. Таким образом, Алымовы полностью окупили расходы и получили мясо, которое оставили себе. Если бы они покупали трех гусей в магазине, то заплатили бы около шести тысяч рублей.

- Это было круто, - делится впечатлениями об итогах личного сельхозгода Александр. - Хотя заработок не был моей целью, я делал это ради удовольствия. Если есть свой огород, обязательно разводите домашнюю живность.

- По закону налоги с продажи домашних гусей я платить не должен, - добавил он. - Это не бизнес, где поставки идут на потоке, а личное подворье, увлечение. Продавать раз в год выращенных гусей - это все равно как выложить на сайте объявление о продаже личного автомобиля.

Теперь у Алымовых возникла идея свое небольшое хозяйство официально зарегистрировать.

- Хотим увеличить поголовье до 30 гусей, чтобы оставлять пары, получать яйца и самим выводить птенцов. Сейчас разрабатываем бизнес-план и уже придумали название - ферма "Алымовка".