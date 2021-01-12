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12.01.2021 12:04
Рубрика: Экономика

На Кубани в новогодние праздники отдохнули более 400 тысяч гостей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

С 1 по 10 января в отелях и санаториях Кубани отдохнули более 400 тысяч гостей. Туристы останавливались в основном в горной и предгорной части региона. Большинство выбрали Сочи - курорт посетили около 270 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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- Отели на черноморском побережье были заполнены на 70 процентов, - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - В предгорье и степной зоне - более чем на треть. Для зимы это хороший показатель. Жители страны смогли познакомиться с курортами края и заново открыть для себя Кубань. Безусловно, в этом году мы подошли с особым вниманием к организации зимнего сезона. И в целом, мы видим, что нам удалось избежать вспышек заболеваемости и серьезных происшествий.

В горном кластере Сочи работали 143 средства размещения, рассчитанных почти на 22 тысячи мест. Во время новогодних праздников в них проживали более 74 тысяч человек. Средняя загрузка объектов составила около 80 процентов. Еще около 72 тысяч гостей посетили горный кластер в качестве однодневных туристов - это жители Сочи, а также гости курорта, туристы, проживающие на Черноморском побережье.

В Красной Поляне работал краевой оперативный штаб, координирующий работу всех служб и организаций, обеспечивающих отдых.

После новогодних праздников на горных курортах продолжают следить за эпидемиологической безопасностью. В местах скопления людей работают волонтеры. Они раздают гостям маски и распределяют потоки туристов. Также проводится термометрия. Каждые четыре часа дезинфицируются кабинки канатных дорог. Кроме того, в этот зимний сезон туристы могут сдавать тест на коронавирус непосредственно на горных курортах.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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