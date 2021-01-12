На Кубани в новогодние праздники отдохнули более 400 тысяч гостей

С 1 по 10 января в отелях и санаториях Кубани отдохнули более 400 тысяч гостей. Туристы останавливались в основном в горной и предгорной части региона. Большинство выбрали Сочи - курорт посетили около 270 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Отели на черноморском побережье были заполнены на 70 процентов, - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - В предгорье и степной зоне - более чем на треть. Для зимы это хороший показатель. Жители страны смогли познакомиться с курортами края и заново открыть для себя Кубань. Безусловно, в этом году мы подошли с особым вниманием к организации зимнего сезона. И в целом, мы видим, что нам удалось избежать вспышек заболеваемости и серьезных происшествий.

В горном кластере Сочи работали 143 средства размещения, рассчитанных почти на 22 тысячи мест. Во время новогодних праздников в них проживали более 74 тысяч человек. Средняя загрузка объектов составила около 80 процентов. Еще около 72 тысяч гостей посетили горный кластер в качестве однодневных туристов - это жители Сочи, а также гости курорта, туристы, проживающие на Черноморском побережье.

В Красной Поляне работал краевой оперативный штаб, координирующий работу всех служб и организаций, обеспечивающих отдых.

После новогодних праздников на горных курортах продолжают следить за эпидемиологической безопасностью. В местах скопления людей работают волонтеры. Они раздают гостям маски и распределяют потоки туристов. Также проводится термометрия. Каждые четыре часа дезинфицируются кабинки канатных дорог. Кроме того, в этот зимний сезон туристы могут сдавать тест на коронавирус непосредственно на горных курортах.