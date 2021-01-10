Сочи во время новогодних праздников принял 270 тысяч туристов

За десять дней новогодних и рождественских праздников 2021 года общий туристический поток в Сочи составил около 270 тысяч человек - на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявили в воскресенье в ходе заседания краевого межведомственного штаба по проведению высокого зимнего сезона.

Напомним, штаб круглосуточно работает с 28 декабря. Его основными задачами стали координация работы оперативных и коммунальных служб, обеспечение безопасности и взаимодействие с правоохранительными органами города, мониторинг средств размещения, объектов потребительской сферы, транспортного сообщения и поддержание санитарного порядка.

По информации пресс-службы мэрии, горный кластер посетили 146 тысяч гостей. Пиковая нагрузка пришлась на 4 января, когда в Сочи находилось свыше 110 тысяч туристов. Всего гостей принимали 639 средств размещения. При этом их средняя загрузка составила 76 процентов (в 2020-м - 74 процента).

В отелях трех главных горнолыжных курортов поселка Красная Поляна проживало около 74 тысяч гостей (средняя заполняемость - 80 процентов). Еще почти 72 тысячи человек посетили горный кластер в качестве однодневных туристов.

В праздничные дни на территории горнолыжных курортов и в поселках Красная Поляна и Эсто-Садок действовали 615 объектов потребительской сферы (среди них более 220 кафе и ресторанов на 16 тысяч посетителей). Мониторинговые группы ежедневно контролировали здесь соблюдение режима повышенной готовности.

- Отмечу, что городские службы сработали слаженно и оперативно. Все утвержденные дополнительные меры обеспечения безопасности выполнялись курортами неукоснительно: это обработка кабин канатных дорог, раздача масок и соблюдение социальной дистанции, ограничение количества продаваемых прогулочных ски-пассов, - заявил мэр Алексей Копайгородский.

Во время обсуждения итогов сезона было отдельно отмечено: показателем стабильной эпидемиологической ситуации на курорте стало то, что зарезервированный обсерватор и дополнительный "ковидный" госпиталь на 200 мест в этот период не приняли ни одного человека. В Сочи в праздничные дни несли дежурство 54 бригады скорой помощи, 10 из которых были привлечены для усиления.

С повышенной нагрузкой работал и транспортный комплекс: с 31 декабря в город через пост Магри въехало около 50 тысяч автомобилей. А через воздушные ворота Сочи за 10 дней праздников прибыли в общей сложности 120 тысяч человек.

В последние дни резко выросло количество убывающих с отдыха туристов. Пиковым днем стало 8 января, когда города улетели почти 18 тысяч пассажиров. Как выяснилось, такая же цифра фиксируется сочинским аэропортом только в разгар летнего курортного сезона - в августе.

Ежедневно более 600 полицейских и 350 казаков обеспечивали охрану общественного порядка в местах массового скопления людей.

По прогнозам местных властей, зимний сезон в Сочи продлится до мая.