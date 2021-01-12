Новогодний пассажиропоток аэропорта Симферополь увеличился на 13%

С 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года аэропорт Симферополь принял и отправил 140,8 тысячи пассажиров, что на 13 процентов превышает новогодний трафик такого же периода 2019/2020. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

За новогодние и рождественские праздники новый терминал обслужил более 1000 регулярных рейсов. Максимальное число пассажиров аэропорт принял 3 января - 11221 человек. Самые популярные рейсы - связывающие Крым с Москвой и Санкт-Петербургом, а также Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону и Сочи.

- Всего за новогодние праздники полеты в Крым выполняли 11 авиакомпаний по 11 направлениям, - рассказал гендиректор аэропорта Евгений Плаксин. - Дополнительные рейсы в Симферополь и обратно открывались из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и Череповца. Большой спрос на них свидетельствует о популярности Крыма, а также востребованности авиаперевозок как наиболее комфортного и безопасного вида транспорта.

Санитарные меры, связанные с противодействием коронавирусу, были усилены: в декабре были установлены три дополнительных современных стационарных тепловизора для измерения температуры у всех прибывающих и отправляющихся пассажиров.

Напомним, ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Крым в новогодние праздники принял почти 240 тысяч туристов, из которых 29 процентов прилетели самолетами.