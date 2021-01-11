В Крыму новогодний турпоток возрос на 14 процентов

С 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в Крыму отдохнули 239,7 тысячи туристов. Это на 14 процентов больше, чем за аналогичный период 2019-2020 года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Большинство отдыхающих - 64 процентов - прибыли на полуостров автотранспортом через Крымский мост, 29 процентов - самолетами, шесть процентов - поездами, один процент - через границу с Украиной.

- Считаю, что туристическая отрасль Крыма, несмотря на очень сложный год, справилась со всеми вызовами. При этом не было серьезных срывов, вспышек заболеваемости или других проблем, в том числе и в новогодние праздники, - отметил глава Республики.

В праздники в регионе работали 220 отелей и санаториев, средняя загрузка которых достигала 70 процентов. При этом некоторые объекты были загружены на 85 процентов и более.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в РК отдохнули 6,3 миллиона туристов. По данным Росстата, прямые доходы коллективных средств размещения (санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы) за 9 месяцев 2020 года выросли на 2 процента в сравнении с аналогичным периодом 2019 года - до 27,9 миллиарда рублей.