Умер еще один пострадавший при прорыве теплотрассы в Волжском

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Волгограда умер еще один пострадавший при аварии на теплотрассе в Волжском. Об этом "РГ" сообщили в лечебном учреждении.

ЧП случилось через несколько дней после Нового года: при прорыве трубы на улице Оломоуцкой произошел обвал асфальта, в результате в образовавшуюся яму упали три человека, обварившиеся кипятком и паром.

Четвертым пострадавшим стал один из спасателей, пытавшийся им помочь. Все они были доставлены в больницу. Врачи не смогли спасти одного из пожилых госпитализированных пациентов. Он скончался в медучреждении.

Теперь умер еще один пострадавший - 65-летний мужчина, который поступил в крайне тяжелом состоянии и находился в реанимации. Двое других пациентов остаются на лечении в больнице.