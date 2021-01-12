Новости

Вирусологи описали ключевое отличие COVID-19 от других типов пневмонии 15:31
Умер еще один пострадавший при прорыве теплотрассы в Волжском 15:21
Что москвичи смотрели в кинотеатрах в праздники 15:20
Путин проведет совещание по дорожному строительству 15:13
Ильдар Абдразаков впервые споет Бориса Годунова в Большом театре 15:09
Ученый связал землетрясение в Монголии с сейсмособытием на Байкале 14:58
Володин поздравил главу парламента Киргизии с успешными выборами 14:57
Театр имени Пушкина поддержал идею "Геликон-оперы" открыть пункт вакцинации 14:56
Глава Marvel рассказал о возвращении Мстителей 14:55
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев 14:53
В Москве "разморозили" 17 долгостроев 14:53
Новостройки подключат к интернету в обязательном порядке 14:49
В Тамбове подростка оставили под арестом за подготовку теракта 14:46
Установлены личности всех погибших при пожаре в Екатеринбурге 14:42
В Москве появится 72 километра новых дорог 14:33
Цены на большинство новостроек Петербурга назвали завышенными 14:30
Причиной пожара в екатеринбургской многоэтажке могли стать свечи 14:17
Архангельские ученые расшифровали геном моллюска-долгожителя 14:12
Володин назвал выборы в Казахстане конкурентными 14:11
Минздрав: Дефицита лекарств в регионах нет 14:02
В Иркутске спасли беременную со 100-процентным поражением легких 13:58
Меркель предложила продлить жесткий карантин в Германии на два месяца 13:54
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю снизилось на 9,3% 13:50
В Подмосковье на продажу выставили 172 особняка дороже миллиарда 13:48
Скончался почетный патриарший экзарх всея Беларуси Филарет 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 15:21
Рубрика: Происшествия

Умер еще один пострадавший при прорыве теплотрассы в Волжском

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Волгограда умер еще один пострадавший при аварии на теплотрассе в Волжском. Об этом "РГ" сообщили в лечебном учреждении.

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю
На заснеженной трассе во Владивостоке столкнулись 11 автомобилей

ЧП случилось через несколько дней после Нового года: при прорыве трубы на улице Оломоуцкой произошел обвал асфальта, в результате в образовавшуюся яму упали три человека, обварившиеся кипятком и паром.

Четвертым пострадавшим стал один из спасателей, пытавшийся им помочь. Все они были доставлены в больницу. Врачи не смогли спасти одного из пожилых госпитализированных пациентов. Он скончался в медучреждении.

Теперь умер еще один пострадавший - 65-летний мужчина, который поступил в крайне тяжелом состоянии и находился в реанимации. Двое других пациентов остаются на лечении в больнице.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев
Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме
Причиной пожара в екатеринбургской многоэтажке могли стать свечи
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
Ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса
Как не дать обмануть себя мошенникам
Выкатывания и военные конфликты - основные причины гибели авиапассажиров в 2020 году