В районе Ялты сейсмологи зафиксировали подземные толчки

Жители Ялты минувшей ночью могли ощущать небольшие подземные толчки. Колебания земной коры в районе южнобережного крымского курорта зафиксировали приборы.

- Информация носит предварительный характер, еще идет обработка сводных данных всех сейсмостанций, - рассказал "РГ" директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Юрий Вольфман. - Сегодня ночью в Ялте, недалеко от Ливадии, в 23:24 по московскому времени было два толчка с разницей в три минуты. Первый толчок был сильнее: класс 8,5, магнитуда меньше трех.

По словам ученого, подземные толчки являются достаточно частым явлением в Крыму и особых опасений эта ситуация не вызывает.

- В мире пока нет методик, позволяющих прогнозировать землетрясения в короткосрочной перспективе с высокой степенью точности, - сказал Юрий Вольфман. - Единичные толчки не большой силы не являются предвестником более мощного землетрясения.

Согласно данным статистики, ежегодно у берегов полуострова в акватории Черного моря наблюдается от 50 до 150 возмущений земной коры. Такая сейсмическая активность является нормальной для Крыма. Чаще всего люди даже не подозревают о колебаниях земной поверхности.