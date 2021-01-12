В Екатеринбурге окажут помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения оказать помощь родным погибших и пострадавшим в результате пожаре в девятиэтажке на улице Рассветной в Екатеринбурге.

- Временно исполняющему полномочия главы Екатеринбурга Алексею Орлову поручено обеспечить нуждающихся жильем из маневренного фонда, - передает департамент информационной политики.

Напомним, сегодня ночью загорелась квартира на втором этаже дома в микрорайоне ЖБИ. Несмотря на то, что пожарные прибыли на место максимально оперативно и огонь быстро удалось локализовать, в подъезде скопилось много дыма - погибли восемь человек, в том числе - ребенок.

- Предварительная причина смерти погибших - отравление угарным газом: было сильное задымление в подъезде, если бы люди остались в квартирах, вышли на балконы, то пожарные бы всех эвакуировали, - прокомментировал врио мэра города Орлов.

По его данным, семья, которая жила в квартире, где случился пожар, неблагополучная.

- Данные по погибшим на пятом и девятом этажах сейчас собираем, в скором времени эта информация появится, - уточнил он.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".