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12.01.2021 06:28
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело по факту гибели на пожаре восьми человек

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге, в микрорайоне ЖБИ, сегодня ночью случился сильный пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветной. "По предварительной информации, погибли восемь человек, в том числе ребенок. Для того, чтобы установить все обстоятельства трагедии, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщил "РГ" пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга

По данным главка МЧС области, сообщение о возгорании поступила в 02:58 по местному времени. В считанные минуты первое подразделение прибыло к месту ЧП: к этому моменту полыхала квартира на втором этаже, в подъезде по всем этажам стоял плотный дым.

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Названа причина пожара в тюменском доме престарелых

"Из горящей квартиры огнеборцы вынесли на руках пять человек, в том числе ребенка, передали их медикам. Всего были эвакуированы 90 человек (среди которых девять детей), многим потребовались маски дыхательных аппаратов", - рассказали в пресс-службе МЧС области. Так как на улице сильный мороз, жильцов дома усадили в пожарные машины. На базе гимназии неподалеку развернули пункт временного размещения, с погорельцами сейчас общаются психологи МЧС.

Между тем, по данным официального представителя региональной прокуратуры Марины Канатовой, очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. "Предварительно, в посещении использовались горелки, также обнаружено много окурков. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах", - сообщила она "РГ".

В правоохранительных органах уточнили: среди возможных версий - неосторожное обращение с огнем, замыкание проводки, неисправность электрооборудования.

Как сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, в 9 детскую горбольницу доставлен 17-летний юноша с отравлением угарным газом, ожогами 1 и 2 степени коленной области и обеих стоп. "В 05:25 бригада "скорой" передала информацию, что скончалась девочка, 2013 года рождения. К сожалению, погибла и ее мама. На данный момент сыщики угрозыска установили личность еще одной скончавшейся женщины. Личности других погибших и пострадавших устанавливаются", - подчеркнул он.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров, распространение огня за пределы квартиры удалось не допустить. В 03:50 пожар был локализован, 04:06 ликвидировано открытое горение. Правоохранительные органы провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, тела направлены на экспертизу.

"Сейчас все жильцы покинули пункт временного размещения и вернулись в свои квартиры. Для установления причин случившегося на месте работают пожарные дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории", - сообщила пресс-секретарь МЧС области Наталья Зырянова.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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