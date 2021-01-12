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12.01.2021 11:58
Рубрика: Общество

В свердловском госпитале 104-летнюю пациентку вылечили от COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева

Врачи свердловского госпиталя для ветеранов войн выходили 104-летнюю Марию Ильиничну Петрову, подхватившую коронавирусную инфекцию.

"22 декабря ее доставили в госпиталь на "скорой". Первичный осмотр в приемном покое диагностировал ее состояние как тяжелое с осложненной вирусной двусторонней пневмонией и выраженной дыхательной недостаточностью", - говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Труженицу тыла преклонных лет госпитализировали в 16 отделение госпиталя.

"Пациентка, конечно, вызывала беспокойство в первую очередь из-за возраста, во вторую по показателям сатурации, результатам компьютерной томографии, а также высоким артериальным давлением", - говорит завотделением Галина Зобнина.

Чтобы как можно оперативнее стабилизировать пенсионерку, ей дали кислород и ввели препараты. Лечение позволило купировать одышку, кашель, привести в норму температуру сатурацию, снизить уровень С-реактивного белка (это основной белок плазмы крови, отражающий острые воспалительные процессы в организме).

По словам докторов ковидного госпиталя, через руки которых прошло уже более шести тысяч больных инфекцией уральцев, Мария Ильинична стала одной из самых запоминающихся пациенток ушедшего года. Спустя 11 дней ее выписали - восстанавливать силы пенсионерка будет в домашних условиях (по словам медиков, сейчас состояние ее здоровья не вызывает опасений).

Между тем

По данным опертшаба на вторник, в регионе зарегистрирован 361 новый случай COVID-19. Общее количество заболевших, таким образом, составляет 63 261. Выписано за сутки 369 человек, а за все время пандемии - 55 665. "Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 1 718", - передает ведомство.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19

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