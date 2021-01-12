Жильцы горевшего дома в Екатеринбурге рассказали, как спаслись

Корреспондент "РГ" побывал на улице Рассветной в Екатеринбурге, где сегодня ночью загорелась квартира в девятиэтажке, в результате чего погибли восемь человек. Жильцы дома рассказали как спаслись.

Удалось повстречаться с Амиром - его семья живет на шестом. Он рассказал, что разбудил его стук в дверь, стучал неизвестный мужчина, это было около трех ночи. "Когда проснулся, понял что чувствую дым. Всей семьей - с пятилетней дочкой и беременной женой - укутались и вышли на балкон. Где-то часов до шести ждали там, пока нас не вывели пожарные", - говорит он.

Когда семья вышла на улицу, к ним обратилась бабушка из соседнего подъезда: пригласила к себе погреться, переждать, когда суматоха вокруг закончится.

"Российской газете" пенсионерка Диана Войнова свой поступок объяснила просто: не смогла остаться в стороне. Говорит, что в силу возраста спит плохо, а ее окна как раз выходят на ту сторону дома, где все и произошло. Когда увидела, что еще до приезда пожарных люди начали выбегать на улицу и выносить на руках наспех одетых соседей и родственников, пошла помогать - не смогла отсиживаться дома. Позвала погорельцев в тепло, на чай - семья Амира приглашение приняла.

На пятом этаже двери нашему корреспонденту открыла Катя - будущая мама: приехала в Екатеринбург, чтобы пройти обследование по поводу беременности, квартиру сняла буквально на сутки и сразу попала в такую передрягу. По ее словам, их с мужем тоже разбудил какой-то мужчина - он кричал "пожар!", стучал во все двери. Супруги оделись как можно теплее и ждали спасения на балконе.

Вообще многие погорельцы сейчас воспоминают неизвестного, который оповестил их о пожаре и помог, по сути, спастись.

На месте продолжают работать экстренные службы и силовики. Визуально весь подъезд прокопчен, но в квартирах чисто - сквозь двери прошел в основном запах дыма.