Реконструкция двух участков трассы М-1 досрочно завершена

Фото: Сергей Куксин/ РГ

Сэкономить время за счет досрочного ввода в эксплуатацию двух участков на трассе М-1 "Белоруссия" смогут водители, двигающиеся из Москвы в направлении Смоленска или обратно. С опережением графика на полгода сданы построенная разворотная петля на 25-м км трассе и реконструированный участок дороги между 46-м и 54-м километре.

"Устройство разворотной петли позволит убрать светофор, регулирующий левый поворот с М-1 в Одинцово, - объяснил директор департамента строительства и реконструкции государственной компании "Автодор" Василий Швайка. - Тем самым мы убрали одно из "пробочных мест" на трассе. Кроме того, проще будет и водителям, направляющимся из Одинцова в Москву - они не будут ждать светофора, а просто вольются в поток, доедут до построенной разворотной петли и продолжат движение к столице".

Фото: Сергей Куксин/ РГ

Участок трассе от 46-го до 54-го километра перестроен с четырех до шести полос, оборудованы съезды на второстепенные дороги, подъезды к дачным поселкам и садоводческим товариществам.

Оба объекта построены на полгода раньше срока. В "Автодоре" уверяют, что это стало результатом слаженной работы всех подрядчиков.

Реконструкция всей "Минки" до "большой бетонки" в "Автодоре предполагают завершить к 2024 году. Тогда пройти всю трассу от МКАД до А-108 можно будет за 40 минут.