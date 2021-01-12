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12.01.2021 16:28
Рубрика: Легковые авто

Составлен рейтинг самых популярных авто с каско

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чаще всего онлайн-полисы каско в прошлом году оформляли владельцы KIA, Hyundai, Volkswagen. К таким выводам пришли аналитики страховой компании Mafin, проанализировав более 2 тысяч полисов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Когда можно сесть за руль унаследованной машины

Вслед за самыми популярными моделями в рейтинге страховщиков следуют BMW, Skoda, Lada, Nissan, Mazda, Ford и Mitsubishi.

При этом средняя стоимость полиса каско составила 32 493 руб. За самый дорогой полис было уплачено 228 387 руб. (он был оформлен на Toyota Land Cruiser 200), а наиболее бюджетный чек на 3 949 руб. выставили владельцу VW Polo.

Большинство проанализированных полисов (65 процентов) в прошлом году приобрели жители Москвы и Подмосковья. На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область (27%).