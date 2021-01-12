Трамп: Импичмент "вызывает невероятный гнев" в США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил журналистам, выступая на пресс-конференции перед отлетом в штат Техас, что объявление ему импичмента "вызывает невероятный гнев".

Речь идет о намерении ряда демократов объявить Трампу импичмент или отстранить его от власти с помощью 25-й поправки к конституции США, в которой говорится о действиях в случае недееспособности президента. Такие заявления появились после того, как сторонники Трампа 6 января ворвались в Капитолий.

"Мы не хотим насилия, абсолютно не хотим. Что касается импичмента, то это продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики, - сказал он. - Это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызовет невероятный гнев. Это действительно ужасная вещь, которую делают демократы в Конгрессе".

При этом президент подчеркнул, что "продолжение этой линии ...создает огромную опасность для страны, вызывает невероятный гнев".

Противники Трампа предполагают использовать для обоснования импичмента статью "подстрекательство к мятежу". Однако до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена остается чуть больше недели (она намечена на 20 января) и за этот срок Конгресс может не успеть согласовать и одобрить выдвижение импичмента.