Ученые обнаружили 18 мутаций коронавируса у долго болевшей пациентки

Длительное течение COVID-19 может привести к образованию многочисленных мутаций коронавируса. К такому выводу пришла группа российских ученых. Они описали случай с пациенткой, больной одной из разновидностей лимфомы, которая болела COVID-19 полгода. Ученые установили, что коронавирус в организме пациентки имел 25 генетических изменений, из которых 18 оказались специфичными, то есть возникли в организме женщины в течение болезни.

Препринт результатов совместной работы ученых Сколковского института науки и технологий, Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Первого государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева опубликован на портале Virological.org.

Речь идет о пациентке 47 лет, которая проходила курс химиотерапии от лимфомы в стационаре в апреле прошлого года. Коронавирусом она заразилась от соседки по палате. После выписки у больной появились признаки заболевания COVID-19 в тяжелой форме, потребовавшей длительного лечения. Регулярно проводимые тесты показывали положительный результат на коронавирус до сентября. Исследователи расшифровали геном вируса из биообразцов, взятых весной в начале заболевания и осенью и обнаружили наличие множества новых мутаций. Некоторые были идентичны "британскому" штамму, другие - тем, что ранее установили у датских норок. Авторы работы отметили, что один из этих "норковых" штаммов уже находили раньше у другого пациента с ослабленным иммунитетом, которого лечили плазмой с антителами. В общей сложности ученые насчитали 25 генетических изменений, которые отличаются эталонного штамма коронавируса Wuhan-Hu-1/2019, сообщается в работе. При этом 18 из них были специфичными для данной пациентки, то есть вирус мутировал в ее организме в течение длительного заболевания.

Ученые говорят, что рано делать выводы о повышенной опасности или контагиозности мутировавшего вируса, тем более что описанный случай уникальный, и исследования будут продолжены.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России может появиться свой национальный штамм коронавируса, как это произошло в Великобритании. Он указал, что такая мутация, скорее всего, уже существует, но пока официально не выявлена.