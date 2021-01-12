Ученые обнаружили 18 мутаций коронавируса у долго болевшей пациентки

Препринт результатов совместной работы ученых Сколковского института науки и технологий, Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Первого государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева опубликован на портале Virological.org.
Речь идет о пациентке 47 лет, которая проходила курс химиотерапии от лимфомы в стационаре в апреле прошлого года. Коронавирусом она заразилась от соседки по палате. После выписки у больной появились признаки заболевания COVID-19 в тяжелой форме, потребовавшей длительного лечения. Регулярно проводимые тесты показывали положительный результат на коронавирус до сентября. Исследователи расшифровали геном вируса из биообразцов, взятых весной в начале заболевания и осенью и обнаружили наличие множества новых мутаций. Некоторые были идентичны "британскому" штамму, другие - тем, что ранее установили у датских норок. Авторы работы отметили, что один из этих "норковых" штаммов уже находили раньше у другого пациента с ослабленным иммунитетом, которого лечили плазмой с антителами. В общей сложности ученые насчитали 25 генетических изменений, которые отличаются эталонного штамма коронавируса Wuhan-Hu-1/2019, сообщается в работе. При этом 18 из них были специфичными для данной пациентки, то есть вирус мутировал в ее организме в течение длительного заболевания.
Ученые говорят, что рано делать выводы о повышенной опасности или контагиозности мутировавшего вируса, тем более что описанный случай уникальный, и исследования будут продолжены.
Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России может появиться свой национальный штамм коронавируса, как это произошло в Великобритании. Он указал, что такая мутация, скорее всего, уже существует, но пока официально не выявлена.