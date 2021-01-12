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Текст:   Марина Трубилина 
17:14 12.01.2021

Уголовные дела на застройщиков стали заводить более активно

При рассмотрении уголовных дел на недобросовестных застройщиков очень трудно доказать, был ли у них умысел. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.
Фото: iStock
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Фонд направил в прокуратуру уже около сотни обращений по поводу недобросовестных застройщиков. Но пока ущерб, причиненный дольщикам, не был возмещен ни по одному делу. "Очень сложно доказать умысел. Был ли это умысел или же тяжелая экономическая ситуация, экономический кризис", - поясняет Тимофеев.

При этом мониторинг фонда показывает, что в последнее время дела на застройщиков стали возбуждаться более активно. "Но очень много закрытых дел. Мы надеемся на их пересмотр и возмещение ущерба", - отметил гендиректор фонда.

Полный текст интервью с гендиректором Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константином Тимофеевым читайте в номере "РГ".