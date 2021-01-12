В Италии пациенты дома престарелых заразились COVID-19 после вакцинации

На Апеннинах свыше 20 ранее привитых от коронавирусной инфекции пожилых людей заразились SARS-Cov-2.

Среди постояльцев дома престарелых в тосканском городе Прато выявлено 46 заразившихся, 21 из которых была введена 30 декабря вакцина от коронавируса. По одной из предварительных версий, вероятнее всего в момент вакцинации пожилые люди находились в инкубационном периоде. Это предположение будет проверено в ближайшие дни.

В настоявший момент вакциной Pfizer в Италии привито свыше 600 тысяч человек. Приоритет отдается медработникам, сотрудникам и пациентам домов престарелых. Следующие на очереди - люди старшего возраста и преподаватели учебных заведений.