В среду ночью по московскому времени стартует сезон-2020/2021 Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат предположительно продлится до 8 мая, а плей-офф завершится не позже 9 июля. По всем параметрам сезон станет уникальным.

Александр Овечкин (слева) - фаворит снайперской гонки, Артемий Панарин - бомбардирской... Фото: GettyImages, Reuters

Начнем с того, что он вообще мог не состояться. На днях комиссионер лиги Гэри Беттмэн заявил, что "нам было бы выгоднее закрыть двери и не играть" и, мол, владельцы клубов потратят теперь значительно больше денег. Отнесемся к этим словам со сдержанным недоверием: все-таки в Северной Америке деньги считать умеют, но контекст ясен. Другое дело, что даже по своей структуре сезон НХЛ будет не таким, как обычно.

Так, 31 команда проведет по 56 матчей вместо традиционных 82. Причем все матчи будут сыграны внутри четырех дивизионов. Дивизионы, к слову, были перетасованы: так в одном оказались только канадские клубы. Это сделано для того, чтобы минимизировать количество перемещений. Впрочем, не факт, что все матчи состоятся в срок и вообще состоятся. Провести регулярный чемпионат, так же как плей-офф, в "пузыре" невозможно, а значит, в командах неизбежно будут вспышки эпидемий, а значит, и переносы. И опыт Континентальной хоккейной лиги, которая играет в подобных условиях с сентября, североамериканским коллегам наверняка ох как пригодится.

По понятным причинам было решено отказаться от Матча всех звезд, который всегда проводился в конце января, а вот матчи на открытом воздухе, так называемую "зимнюю классику", оставили. Причем в этом году две игры "Колорадо" - "Вегас" и "Филадельфия" - "Бостон" пройдут в совершенно магических декорациях озера Тахо на границе штатов Калифорния и Невада. Правда, без зрителей.

Все перечисленные форс-мажоры делают предстоящий сезон абсолютно непредсказуемым. А если добавить, что команды были лишены полноформатной предсезонки с выставочными матчами и сразу ринутся в бой, предсказать фаворитов сейчас кажется делом абсолютно безнадежным. Тем не менее по старой памяти эксперты выделяют "Колорадо", за который играет, возможно, лучший хоккеист лиги Нэтан Маккиннон, действующего обладателя Кубка Стэнли "Тампу", в меньшей степени "Вашингтон", "Питтсбург", "Торонто" и "Филадельфию".

В любом случае российскому болельщику будет за кем последить, ведь к сезону в основных составах клубов готовились 36 наших соотечественников. И среди них есть как уже состоявшиеся мегазвезды, так и новички. На общем фоне, конечно, выделяется капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Ему уже 35 лет, но эксперты официального сайта НХЛ все равно поставили его на восьмое место в списке лучших игроков лиги на текущий момент. Пикантности добавляет тот факт, что для Ови предстоящий сезон станет последним по действующему контракту. Удастся ли игроку договориться с клубом о новом соглашении - пока не ясно. Еще одна интрига - снайперская гонка Овечкина за Уэйном Гретцки. У канадского рекордсмена 894 гола в "регулярках", у Александра - 706. Но конечно, в коронавирусных усеченных условиях приблизиться к Гретцки будет архисложно.

К вниманию к своей персоне уже приучил форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, обладатель самой увесистой зарплаты в НХЛ (11,6 млн долларов в год) после Коннора Макдэвида из "Эдмонтона". Но эти деньги Артемий отрабатывает сполна: в прошлом сезоне он вошел в тройку претендентов на приз самому ценному игроку "регулярки", а теперь готов втащить свою команду в плей-офф.

...а Андрей Василевский - главный претендент на приз лучшему вратарю сезона. Фото: AP

В топе россиян обязательно должен присутствовать лидер "Тампы" Никита Кучеров, но из-за травмы бедра он пропустит, как минимум, всю "регулярку". В его отсутствие главной звездой "молний" будет сильнейший голкипер НХЛ прямо сейчас Андрей Василевский - основной претендент на титул лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. К слову, в российских голкиперах в этом году недостатка в НХЛ нет: сразу восемь! Когда еще такое бывало? И все претендуют на ведущие роли в своих командах. Это и самый высокооплачиваемый вратарь лиги Сергей Бобровский ("Флорида"), от которого ждут возрождения после провального прошлого сезона, и российские бригады в "Рейнджерс" и "Айлендерс" - Александр Георгиев/Игорь Шестеркин, Семен Варламов/Илья Сорокин соответственно. К слову, Шестеркин и Сорокин - в топе фаворитов на приз лучшему новичку сезона "Колдер Трофи". На трофей также претендует нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов, техникой которого уже успели восхититься партнеры по команде и журналисты, не следившие за игрой Капризова в КХЛ.

Основным конкурентом россиянина в борьбе за "Колдер" станет первый номер драфта-2020 НХЛ Алексис Лафренье ("Рейнджерс").

А еще мы ждем, что после травмы и очень долгого лечения наконец на свой уровень вернется Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"), в "Питтсбурге" еще даст огня ветеран Евгений Малкин, продолжат прогрессировать Иван Проворов в "Филадельфии", Илья Михеев в "Торонто", Никита Гусев - в "Нью-Джерси", а Андрей Свечников в "Каролине" вновь удивит всех умопомрачительными трюками. Одним словом, скучно не будет.

Между тем

Телеканал "Матч ТВ" покажет часть матчей Национальной хоккейной лиги. В 2019 году права на показ НХЛ в России были приобретены крупнейшей отечественной поисковой системой в интернете, однако "Матч ТВ удалось договориться о партнерстве. "А это значит, что все мы можем порадоваться долгожданному возвращению Евгения Малкина, Александра Овечкина, Артемия Панарина и многих других российских звезд на экран федерального спортивного телеканала", - заявил замгенерального директора телеканала Александр Вайнштейн. На "Матч ТВ" можно будет увидеть уже первый матч сезона "Филадельфия" - "Питтсбург", который начнется в ночь с 13 на 14 января в 01.30 по московскому времени.