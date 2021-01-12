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12.01.2021 19:20
Рубрика: Спорт

Овечкин, ваш выход!

В Национальной хоккейной лиге начинается сезон-2020/2021
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
В среду ночью по московскому времени стартует сезон-2020/2021 Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат предположительно продлится до 8 мая, а плей-офф завершится не позже 9 июля. По всем параметрам сезон станет уникальным.
Александр Овечкин (слева) - фаворит снайперской гонки, Артемий Панарин - бомбардирской... Фото: GettyImages, Reuters

Начнем с того, что он вообще мог не состояться. На днях комиссионер лиги Гэри Беттмэн заявил, что "нам было бы выгоднее закрыть двери и не играть" и, мол, владельцы клубов потратят теперь значительно больше денег. Отнесемся к этим словам со сдержанным недоверием: все-таки в Северной Америке деньги считать умеют, но контекст ясен. Другое дело, что даже по своей структуре сезон НХЛ будет не таким, как обычно.

Фото: AP Photo/Mark Humphrey
Гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в XXI веке

Так, 31 команда проведет по 56 матчей вместо традиционных 82. Причем все матчи будут сыграны внутри четырех дивизионов. Дивизионы, к слову, были перетасованы: так в одном оказались только канадские клубы. Это сделано для того, чтобы минимизировать количество перемещений. Впрочем, не факт, что все матчи состоятся в срок и вообще состоятся. Провести регулярный чемпионат, так же как плей-офф, в "пузыре" невозможно, а значит, в командах неизбежно будут вспышки эпидемий, а значит, и переносы. И опыт Континентальной хоккейной лиги, которая играет в подобных условиях с сентября, североамериканским коллегам наверняка ох как пригодится.

По понятным причинам было решено отказаться от Матча всех звезд, который всегда проводился в конце января, а вот матчи на открытом воздухе, так называемую "зимнюю классику", оставили. Причем в этом году две игры "Колорадо" - "Вегас" и "Филадельфия" - "Бостон" пройдут в совершенно магических декорациях озера Тахо на границе штатов Калифорния и Невада. Правда, без зрителей.

Все перечисленные форс-мажоры делают предстоящий сезон абсолютно непредсказуемым. А если добавить, что команды были лишены полноформатной предсезонки с выставочными матчами и сразу ринутся в бой, предсказать фаворитов сейчас кажется делом абсолютно безнадежным. Тем не менее по старой памяти эксперты выделяют "Колорадо", за который играет, возможно, лучший хоккеист лиги Нэтан Маккиннон, действующего обладателя Кубка Стэнли "Тампу", в меньшей степени "Вашингтон", "Питтсбург", "Торонто" и "Филадельфию".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Капризова и Шестеркина считают фаворитами на приз лучшему новичку сезона НХЛ

В любом случае российскому болельщику будет за кем последить, ведь к сезону в основных составах клубов готовились 36 наших соотечественников. И среди них есть как уже состоявшиеся мегазвезды, так и новички. На общем фоне, конечно, выделяется капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Ему уже 35 лет, но эксперты официального сайта НХЛ все равно поставили его на восьмое место в списке лучших игроков лиги на текущий момент. Пикантности добавляет тот факт, что для Ови предстоящий сезон станет последним по действующему контракту. Удастся ли игроку договориться с клубом о новом соглашении - пока не ясно. Еще одна интрига - снайперская гонка Овечкина за Уэйном Гретцки. У канадского рекордсмена 894 гола в "регулярках", у Александра - 706. Но конечно, в коронавирусных усеченных условиях приблизиться к Гретцки будет архисложно.

К вниманию к своей персоне уже приучил форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, обладатель самой увесистой зарплаты в НХЛ (11,6 млн долларов в год) после Коннора Макдэвида из "Эдмонтона". Но эти деньги Артемий отрабатывает сполна: в прошлом сезоне он вошел в тройку претендентов на приз самому ценному игроку "регулярки", а теперь готов втащить свою команду в плей-офф.

...а Андрей Василевский - главный претендент на приз лучшему вратарю сезона. Фото: AP

В топе россиян обязательно должен присутствовать лидер "Тампы" Никита Кучеров, но из-за травмы бедра он пропустит, как минимум, всю "регулярку". В его отсутствие главной звездой "молний" будет сильнейший голкипер НХЛ прямо сейчас Андрей Василевский - основной претендент на титул лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. К слову, в российских голкиперах в этом году недостатка в НХЛ нет: сразу восемь! Когда еще такое бывало? И все претендуют на ведущие роли в своих командах. Это и самый высокооплачиваемый вратарь лиги Сергей Бобровский ("Флорида"), от которого ждут возрождения после провального прошлого сезона, и российские бригады в "Рейнджерс" и "Айлендерс" - Александр Георгиев/Игорь Шестеркин, Семен Варламов/Илья Сорокин соответственно. К слову, Шестеркин и Сорокин - в топе фаворитов на приз лучшему новичку сезона "Колдер Трофи". На трофей также претендует нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов, техникой которого уже успели восхититься партнеры по команде и журналисты, не следившие за игрой Капризова в КХЛ.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
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Основным конкурентом россиянина в борьбе за "Колдер" станет первый номер драфта-2020 НХЛ Алексис Лафренье ("Рейнджерс").

А еще мы ждем, что после травмы и очень долгого лечения наконец на свой уровень вернется Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"), в "Питтсбурге" еще даст огня ветеран Евгений Малкин, продолжат прогрессировать Иван Проворов в "Филадельфии", Илья Михеев в "Торонто", Никита Гусев - в "Нью-Джерси", а Андрей Свечников в "Каролине" вновь удивит всех умопомрачительными трюками. Одним словом, скучно не будет.

Между тем

Телеканал "Матч ТВ" покажет часть матчей Национальной хоккейной лиги. В 2019 году права на показ НХЛ в России были приобретены крупнейшей отечественной поисковой системой в интернете, однако "Матч ТВ удалось договориться о партнерстве. "А это значит, что все мы можем порадоваться долгожданному возвращению Евгения Малкина, Александра Овечкина, Артемия Панарина и многих других российских звезд на экран федерального спортивного телеканала", - заявил замгенерального директора телеканала Александр Вайнштейн. На "Матч ТВ" можно будет увидеть уже первый матч сезона "Филадельфия" - "Питтсбург", который начнется в ночь с 13 на 14 января в 01.30 по московскому времени.

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