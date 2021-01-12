В России перестанут использовать не подлежащую переработке упаковку

Новая концепция расширенной ответственности производителя (РОП) подразумевает отказ от товаров и упаковки из неперерабатываемых видов пластика. Об этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила в интервью газете "Коммерсантъ".

"Сейчас заложено в концепцию, что от определенных видов упаковки либо товаров (коктейльных трубочек, ватных палочек, как и от определенной упаковки, например, разноцветной бутылки), постепенно нужно отказываться. Она не перерабатывается", - рассказала вице-премьер.

По ее словам, это означает, что определенные виды упаковки в РФ должны исчезнуть, но произойдет это не сразу. "Это нужно развивать и фиксировать в нормативных актах. Но бизнес нужно к этому плавно готовить", - подчеркнула вице-премьер.

Новая концепция расширенной ответственности производителей (РОП) утверждена вице-премьером РФ Викторией Абрамченко 31 декабря 2020 года. Согласно новым правилам, вступающим в силу с 2022 года, предприниматели, в том числе, смогут реализовать ответственность самостоятельно - путем заключения договора с утилизатором или через утилизацию на своих мощностях.