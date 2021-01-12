Владельцев Tesla возмутила фотография "заряжающегося" на станции пикапа

What can be done to prevent ICEing like this at public EV charging sites? What do you do? What have you heard being done? Any ideas to add @OEVAorg ? pic.twitter.com/VmLRKkDvPm — TheTeslaLife (@TheTeslaLife) January 10, 2021

Сообщество владельцев электромобилей Tesla в англоговорящем сегменте интернета возмущено инцидентом с необоснованным занятием одного из зарядных терминалов сети станций Tesla пикапом с бензиновым двигателем. Поводом к возмущению послужил не инцидент как таковой, а фотография припаркованного у зарядного терминала пикапа с помещенным в выхлопную трубу штеккером зарядки.

Пикантности снимку добавляет и нанесенная, очевидно владельцем, надпись на заднем борте пикапа "I identify as a Prius" (в переводе "я идентифицирую его как [Toyota] Prius"), обыгрывающую популярный среди критиков проводимой в США политики эмансипации трансгендеров интернет-мем "I identify myself as attack helicopter" (по смыслу - "Я идентифицирую свою половую принадлежность как "боевой вертолет"). Очевидно, что владельцы сообщества "TheTeslaLife" в социальной сети Twitter, которое опубликовало снимок 10 января, чувство юмора владельца пикапа не оценили: снимок был сопровожден вопросом к участникам сообщества о мерах борьбы с явлением.

Стоит отметить, что одна из главных перемен в обществе Соединенных Штатов в последние полтора десятка лет - демонстративная борьба с социальной дискриминацией любого рода - нашла отражение и в среде автовладельцев: обладатели автомобилей с гибридным приводом и электромобилей в США всерьез озабочены борьбой с периодически случающимися на дорогах хулиганскими выходками владельцев автомобилей с объемными ДВС, как правило пикапов. Действиям стратегического противника они даже дали название "ICE'ing" (существительное образованное от "ICE" - аббревиатура от "двигатель внутреннего сгорания").

Что касается реакции сообщества на призыв, она как водится разделилась. Авангард борьбы с ICE'ing немедленно приступил к мобилизации, призывая к наступлению на неприятеля не только под прикрытием закона - добиться причисления подобных поступков к правонарушениям, устанавливать механические барьеры при терминалах, устраняемые при подъезде только электромобилей - но и противоправными, и от того более назидательными мерами - прокалыванием шин, например.

Многими ситуация была воспринята с юмором. Припаркованные около терминалов зарядки пикапы предлагали отбуксировать пикапами Tesla Cybertruck, перспективной моделью электромобиля Tesla по массе и тяговым характеристикам превосходящему большинство пикапов с ДВС на рынке. Другой пользователь предложил поставить имитирующие зарядные терминалы насосы, откачивающие топливо из автомобилей шутников. Многие не видят в явлениях подобного род а никаких проблем: желающий зарядить электромобиль может просто встать рядом и беспрепятственно взять штеккер.