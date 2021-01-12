Вышел трейлер второго сезона сериала "Сквозь снег" с Шоном Бином

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На YouTube-канале сервиса TNT обнародован трейлер второго сезона постапокалипсиса "Сквозь снег" (на второй сезон шоу было продлено еще до премьеры первого).

Напомним: в финале первого сезона в кадр эффектно ворвался тот самый мистер Уилфорд, именем которого так старательно стращали пассажиров поезда-ковчега с выжившими в новом ледниковом периоде. Уилфорд оказался жив-здоров, но только на втором "паровозе". Который теперь хищнически оккупирует первый "Сквозь снег". Где и без него бедствий и революций хватает.

Обратим внимание, что данным финтом сериал, имеющий с оригинальными комиксами крайне мало общего, вновь чуть приблизился к первоисточнику, где также есть и второй состав, и экспедиции наружу.

Впрочем, судя по трейлеру, по-прежнему держась в рамках формулы "по мотивам" по отношению к базовому графическому роману.

"Мистер Уилфорд возвращается на "Сквозь снег" и несет с собой хаос и коррупцию в только что завоеванную свободу", - анонсирует синопсис.

Сезон стартует 25 января.

Первый том Le Transperceneige вышел в 1984-м. В 2013-м состоялась премьера южнокорейской условной экранизация опуса - с Эдом Харрисом в роли Уилфорда. Первый сезон сериальной адаптации вышел весной прошлого года.