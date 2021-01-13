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Американцы экранизируют британскую постановку "1984" по Оруэллу

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    13.01.2021, 17:02
Текст:   Юлия Авакова
Фото: twitter.com/WhatsOnStage Фото: twitter.com/WhatsOnStage
Фото: twitter.com/WhatsOnStage

Бессмертный и все более актуальный антиутопический роман британского писателя и журналиста Джорджа Оруэлла "1984" получит необычную телеадаптацию. Об этом сообщает портал Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Независимая компания Wiip, руководителем которой является бывший глава американского телеканала ABC Пол Ли, приобрела права на экранизацию крайне успешного театрального спектакля по роману "1984", поставленного лауреатами премии Лоуренса Оливье Робертом Айком и Дунканом Макмилланом. Компания планирует привлечь Айка и Макмиллана к адаптации спектакля в формате мини-сериала из пяти эпизодов.

Спектакль впервые был представлен на сцене Nottingham Playhouse в 2013 и с тех пор получил три воплощения в различных театрах лондонского Уэст-Энда. В 2017 году его поставили в Hudson Theatre на Бродвее, в главных ролях выступили Оливия Уайльд и Том Старридж.

Самой известной киноадаптацией антиутопии стал британский фильм Майкла Рэдфорда, вышедший на экраны в 1984 году, с непревзойденными Джоном Хёртом и Ричардом Бёртоном в главных ролях.

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