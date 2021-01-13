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13.01.2021 17:12
Рубрика: Экономика

Бюджет на дорожное строительство в 2020 году исполнен на 99%

Текст: Марина Трубилина

В 2020 году было освоено 99,1% федеральных средств, выделенных на дорожное строительство. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Освоено свыше 880 млрд рублей, а с учетом региональных бюджетов - более 2 трлн рублей. В 2019 году, для сравнения, было освоено лишь 95% федеральных средств.

"В целом в 2020 году все планы по дорожному строительству выполнили и перевыполнили", - подчеркнул Хуснуллин. После реконструкции и строительства были введены в строй 915 км федеральных автодорог (это один из самых высоких показателей за последние годы), отремонтировано 7775 км дорог. Также построено и реконструировано 1700 км дорог региональной сети, отремонтировано 16 тысяч км.

Были выполнены все показатели нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", касающиеся снижения смертности на дорогах. Завершена основная часть ЦКАД вокруг Москвы, завершено строительство обхода города Павловска в Воронежской области на трассе "Дон", начата реализация проекта трассы "Европа - Западный Китай". Ключевым событием года вице-премьер назвал и открытие трассы "Таврида" в Крыму.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
В рамках дорожного нацпроекта в 2020 году построено 16,5 тысячи км трасс

"Несмотря на все сложности этого года, пандемию и вызванные ею социально-экономические трудности, мы еще раз взвесили и подтверждаем достижение всех показателей дорожного строительства по наццелям и проектам. А это приведение 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях в нормативное состояние уже к 2024 году и дальнейшее продолжение до 2030 года. Дополнительно к 2030 году приведем к нормативному состоянию 85% дорог в 51 средней агломерации и в 35 населенных пунктах по регионам Дальнего Востока", - рассказал Хуснуллин.

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