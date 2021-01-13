До конца января в гражданский оборот поступит более 2 млн доз вакцин

Более 2 млн доз вакцины от коронавируса поступит в гражданский оборот до конца января. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве в среду, 13 января.

"На сегодняшний день мы понимаем, что до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины", - сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что сегодня предпринимаются решительные меры для того, чтобы нарастить объемы производства препарата, проводится оценка возможностей отечественных предприятий.

И уже с понедельника планируется начало масштабной вакцинации населения, то есть прививка от коронавируса станет доступна всем гражданам. По словам Голиковой, сегодня в стране открыт 1331 прививочный пункт, их количество тоже будет увеличиваться.