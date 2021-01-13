Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от COVID

Президент Владимир Путин заявил, что уже со следующей недели нужно приступать к массовой вакцинации населения от коронавируса и готовить для этого соответствующую инфраструктуру. В среду он проводит совещание с членами правительства.

"Вакцина наша не требует при перевозке, транспортировке экстренных, необычных условий, как то: минус 50, минус 70. У нас все проще и эффективнее работает. Это можно сделать", - уверен президент России. Путин также отметил, что на прошлой неделе премьер-министр доложил ему о том, что промышленность превысила плановый объем по выпуску вакцины. Это дает все возможности перейти от масштабной вакцинации населения к массовой.

"Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы", - распорядился Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в гражданский оборот в стране до конца января поступит 2,1 млн доз вакцины от коронавируса. Таким образом, по ее словам, можно будет серьезно нарастить прививочную кампанию.