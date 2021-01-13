ЦРУ рассекретило все документы с данными об НЛО

1/ In this CIA #UFO document, the Assistant Deputy Director for Science & Technology (A/DDS&T) was shown SOMETHING related to a UFO that was hand carried to him. He decided he would personally look into it, and after, he gave advice on moving forward. That advice is classified. pic.twitter.com/PyVEr3zCny — 🇺🇸 T̷h̷e̷ ̷B̷l̷a̷c̷k̷ ̷V̷a̷u̷l̷t̷ 🇺🇸 (@blackvaultcom) January 8, 2021

Архивные документы Центрального разведуправления США, связанные с сообщениями о неопознанных летательных объектах и находившиеся под грифом секретности, появились в открытом доступе.

Сборник оцифрованных отчетов о загадочных происшествиях XX века разместил основатель интернет-ресурса The Black Vault Джон Гринвальд-младший, который в течение 25 лет добивался от американского правительства рассекречивания сведений, руководствуясь Законом о свободе информации (FOIA). По его словам, за это время было подано свыше 10 тысяч запросов на предоставление данных.

Одна часть текстов, отметил Гринвальд, была получена на компакт-диске, другую пришлось сканировать вручную с бумажных носителей. В общей сложности, "коллекция секретных материалов" насчитывает 2780 страниц.

- В ЦРУ утверждают, что предоставили все имеющиеся у них документы, но способа проверить это нет. Некоторые детали в отчетах либо отредактированы, либо закрашены. Кроме того, управление сделало невероятно трудным использование электронных данных, разместив их в крайне устаревшем формате. И тем не менее, это потрясающая информация. Для меня это большая победа, общество должно знать о возможных внеземных явлениях, я начал добиваться этого, когда мне было 15 лет, - рассказал Гринвальд изданию Motherboard.

Он добавил, что всего за сутки с сайта были скачаны тысячи материалов.

К слову, в обнародованных отчетах ЦРУ говорится о событиях не только в США, но и в других странах мира. Так, в одном из них описывается "загадочный взрыв", произошедший в апреле 1991 года в Рязанской области. Жители городка Сасово глубокой ночью проснулись от взрывной волны, из-за которой раскачивались многоэтажки, в квартирах вылетали окна и двери, падала мебель, лопалась посуда. Из-за перепадов давления вылетали канализационные люки, а под землей рвались трубы магистрального водопровода. То ЧП породило множество слухов и домыслов, но точная его причина до сих пор остается неизвестной.