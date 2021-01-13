Электромобиль Sony начали тестировать на дорогах общего пользования

Японская компания Sony к проходящей сейчас в онлайн-формате выставке потребительской электроники CES 2021 (Consumer Electronics Show) распространила новое видео с прототипом электромобиля Vision-S. Напомним, эта разработка в статусе демонстратора была представлена год назад на выставке CES в Лас-Вегасе. На одном из роликов полностью функциональный прототип новой постройки впервые показан на дорогах общего пользования - он оклеен легкой маскировочной пленкой, на нем установлены знаки Австрии, само действие также происходит на трассах этой западноевропейской страны.

Основная задача команды испытателей - проверка работы систем активной безопасности в условиях сложного рельефа предгорий австрийских Альп с их извилистыми двухполосными дорогами и обилием закрытых поворотов.

Vision-S - четырехдверный фастбек размером с Tesla Model S. Его габариты: 4895 мм длина, 1900 мм ширина, 1450 мм высота. Колесная база 3000 мм. Платформа скомпонована из максимально "плоской" тяговой батареи под полом пассажирского отсека и пристыкованных модулей на подрамниках с двигателями и подвесками. Привод таким образом на четыре колеса, суммарная мощность двух электромоторов 536 л.с. Vision-S массой 2350 кг способен развить 100 км/ч с места за 4,8 с и достичь максимальной скорости 240 км/ч.

Партнером в разработке "тележки" и постройке прототипа выступила Magna Steyr. Электромобиль снабжен передовыми электронными системами активной безопасности и медиакомплексом.