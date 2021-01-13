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13.01.2021 06:18
Рубрика: В мире

ФБР не передало полиции Капитолия информацию о возможных беспорядках

Текст: Максим Макарычев
Аналитики разведывательного отдела ФБР были осведомлены о возможных беспорядках с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа 6 января, но не довели ее до полиции Капитолия. Отчасти это было сделано из-за опасений нарушить защиту свободы слова. Об этом NBC News сообщили действующие и двое бывших высокопоставленных чиновников ФБР, знакомых с этим вопросом.

Как отметили силовики, отсутствие всеобъемлющего Объединенного разведывательного бюллетеня, составленного ФБР, в котором были бы сделаны оценки возможных угроз и переданы соответствующим правоохранительным органам, оставило полицию Капитолия и другие агентства в неведении относительно планов радикальных элементов. Бывшие официальные лица Бюро заявили, что нежелание распространять такой документ высветило давнюю дилемму ФБР, при которой ведомство воздерживалось от распространения разведданных, связанных с крайне правым или крайне левым внутренним терроризмом, при этом регулярно выпуская бюллетени об угрозах со стороны агрессивных американцев, которые приняли идеологию запрещенных в России "Аль-Каиды" или ИГИЛ.

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"Для каждого крупного события в округе Колумбия и даже для таких спортивных мероприятий, как Мировая серия, они выпускают бюллетень специальных событий", - рассказал NBC News бывший аналитик ФБР, отметив, что этот документ также известен как сводный разведывательный бюллетень.

Другой экс-сотрудник Бюро сообщил, что накануне событий 6 января этого не произошло из-за опасений, что материалы, которые аналитики ФБР изучали в социальных сетях, представляют собой "защищенную свободу слова". По словам официальных лиц, когда в Вашингтоне происходит крупное событие, основные "субъекты" международного терроризма подвергаются круглосуточному наблюдению ФБР, "чтобы они не пытались что-либо предпринять во время события". Поскольку "Аль-Каида" и ИГИЛ признаны террористическими организациями по закону, ФБР чувствует себя более свободным в распространении разведданных об американцах, каким-либо образом связанных с ними. Подобных правил для доморощенных террористических группировок в Бюро нет из-за опасений ущемить Первую поправку к конституции США, в которой идет речь о свободе слова.

Некоторые эксперты говорят, что отсутствие закона о внутреннем терроризме не позволяет ФБР относиться к крайне правым и крайне левым группам так же, как к американцам, радикализированным к насилию со стороны Аль-Каиды или идеологии ИГИЛ.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Глава офиса ФБР в Вашингтоне Стивен Д'Антуоно заявил журналистам в пятницу, что у бюро не было разведданных, предполагающих, что насилие "назревает до 6 января". Во вторник он изменил свое мнение на брифинге для репортеров, признав, что ФБР все-таки выявило экстремистов, которые намеревались отправиться в Вашингтон, и стремилось их остановить. Он добавил, что некоторая информация о возможном насилии, полученная из социальных сетей и от информаторов, была передана членам правоохранительной группы округа Колумбия, известной как Объединенная оперативная группа по борьбе с терроризмом, в которую входят вашингтонская (округ Колумбия) полиция и полиция Капитолия. Однако нынешние и бывшие официальные лица, знакомые с этим вопросом, заявили, что "письменный продукт" не был официальным бюллетенем разведки, а содержал рекомендательный характер.

Отметим, что по состоянию на вторник, ФБР открыло более 160 дел о насилии в Капитолии. В понедельник, в своем меморандуме ФБР предупредило об угрозе вооруженных протестов во всех 50 американских штатах и сообщила, что некая вооруженная группа угрожает приехать в Вашингтон, чтобы организовать восстание, если конгресс снимет президента Дональда Трампа с должности. По оценке экспертов, подобные выступления практически исключены и Бюро просто перестраховывается с учетом критики за "запоздалую реакцию" на осаду Капитолия.

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