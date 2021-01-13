В Госавтоинспекции разъяснили "РГ", что нарушения, выявленные автоматическими комплексами фотовидеофиксации, в плохую погоду, например, снегопад, не должны администрироваться. Но если водитель все же получил штраф, например, за пересечение сплошной линии разметки или за выезд на полосу для общественного транспорта, а на фотографии не видно полосы - замело, то это легко обжаловать.

Итак, зима в самом разгаре, дороги где-то чистятся хорошо, где-то не очень, а где-то никогда, но штрафы автовладельцам приходят исправно. Довольно частый случай, когда под дорожным месивом из снега, грязи и химикатов, да еще сквозь летящую из-под колес жижу разглядеть разметку на асфальте просто невозможно. Однако для камер это сложности не вызывает. Дело в том, что алгоритм, в них прописанный, довольно прост: в картинке выделяется квадрат - область, в которую автомобиль заезжать не должен. Если он туда заехал, камера фиксирует это как нарушение. И ей все равно, есть на снимке линия разметки или ее нет, снегом засыпало. Такой снимок и отправляется в центр автоматизированной фотовидеофиксации. И если инспектор не вглядится внимательно в фотографию, то автовладелец получит штраф.

Как рассказал источник "РГ" в Госавтоинспекции, если на снимке не видно разметки или знака, за нарушения требования которых водителя наказывают, постановление отправляется в корзину, а не на почту.

Другое дело, что инспекторам далеко не всегда удается выявить такие штрафы. Уже давно подсчитано, что на обработку и подпись постановления у инспектора уходит несколько секунд. Как за это время успеть выявить все нюансы? Да и глаз замыливается. Вот и прилетают водителям ошибочные штрафы.

Чтобы избежать таких штрафов, еще в 2019 году минтрансом были разработаны рекомендации по использованию комплексов фотовидеофиксации, в которых прописано, что в плохую погоду комплексы не должны фиксировать нарушения. А летом 2019 года Госавтоинспекция МВД России дала указание своим подразделениям, в котором прописано, что при плохих погодных условиях - дождь, снегопад, туман - администрирование нарушений с автоматических камер не должно производиться.

Тогда это указание вызвало огромное количество споров. Региональные власти были против таких требований. Еще бы, такие деньги из бюджета уплывают! Однако указание устояло и действует и сегодня. Вопрос только в том, все ли его исполняют.

В продвинутых комплексах фотовидеофиксации заложен такой алгоритм, который позволяет установить, видна разметка или нет

Как рассказал корреспонденту "РГ" генеральный директор компании, которая производит комплексы фотовидеофиксации, Николай Абрамов, в продвинутых комплексах заложен такой алгоритм, который позволяет установить, видна разметка или нет. Он определяет это по контрасту. Если дорога становится однотонной, то комплекс сам автоматически перестает фиксировать нарушения, пока дорогу не почистят. Но такими алгоритмами могут похвастаться не все камеры. И во многом это зависит от задач, которые ставят перед производителями центры организации движения при проведении тендеров.

Если они не готовы к наплыву автовладельцев, обжалующих такие штрафы, то выберут комплекс дороже, но способный определить, видна разметка на дороге или нет.

Как пояснили в Госавтоинспекции, если пришел штраф за движение по выделенной полосе или за пересечение разметки, а разметки на фотографии не видно, его легко обжаловать. Достаточно обратиться в то подразделение, которое это постановление оформило. Отсутствие разметки - это серьезный повод для отмены штрафа.

Жалко, что такие незаконные штрафы получают водители, а не те, кто отвечает за состояние дороги. Если бы их тоже можно было штрафовать автоматически, то вряд ли бы снежные сугробы сваливали на местах для парковки инвалидов.

Проблема только в том, что необходимо либо лично приехать в это подразделение, либо направить жалобу по почте. Напомним, что на обжалование дается 10 суток с момента получения постановления.

К сожалению, пока нет возможности обжаловать такой незаконный штраф в электронном виде. Эта возможность появится только с 1 сентября нынешнего года, когда вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Тогда можно будет обжаловать штраф через портал госуслуг. Правда, сначала нужно будет получить ключ, который заверит вашу электронную подпись. Эта процедура бесплатная и несложная, но также требует времени. Примечательно, что в уголовном и гражданском делопроизводстве все гораздо проще. Там все принимается в электронном виде и без всяких ключей. И только КоАП у нас отстает от современных реалий.

Самостоятельно отменить ошибочный штраф ГИБДД не имеет права. Так что без обращения автовладельца это сделать можно только с подачи прокуратуры. Такой опыт был в Москве, когда камера начала штрафовать водителей за проезд по еще не введенной в эксплуатацию выделенной полосе.

В проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях заложена возможность самостоятельной отмены ошибочных штрафов теми, кто их вынес.