Интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главное

Гаражная амнистия затрагивает более 3,5 млн россиян. Документы, подтверждающие, что человек владеет таким объектом, могут быть самыми разными - свидетельства об участии в кооперативе, квитанции об оплате коммунальных платежей, ранее полученные документы технической инвентаризации. Предлагается дать регионам право расширять перечень документов, которые позволят приобрести право на участок под гаражом.

Если земельный участок под гаражом не поставлен на кадастровый учет, нужно провести кадастровые работы, стоимость которых 3-5 тысяч рублей. Росреестр предложил, чтобы стоимость работ субсидировали власти региона или муниципалитеты. Госпошлину платить также не придется, так как заявление на регистрацию участка будут подавать муниципалитеты.

В октябре 2020 года Росреестр завершил переход на ФГИС ЕГРН. В 2020 году в нее из региональных систем были перенесены сведения о 109 млн объектов недвижимости, более 70% всего объема информации в ЕГРН. ФГИС объединила данные о правах на недвижимость и сведения государственного кадастра недвижимости. Это позволяет централизованно хранить и обрабатывать информацию, в одной системе совершать и регистрацию сделок, и постановку объектов на кадастровый учет.

Переход на ФГИС ЕГРН позволяет снизить коррупционные риски: у специалистов остается меньше возможностей влиять на регистрационные процессы на местах, уменьшается вероятность махинаций.

Единая система позволяет перераспределять нагрузки - можно привлечь к обработке заявлений свободных регистраторов из других субъектов. Это ускоряет оформление документов и снижает риски.

Из-за отложенного спроса после весенних ограничений, перехода на новую систему в 2020 году возникали задержки в обработке заявлений, поданных в Росреестр. К концу года задержки удалось практически устранить.

Предполагается, что к 2024 году все учетно-регистрационные действия будут совершаться в течение суток. А ряд сделок будет регистрироваться практически онлайн.

Необходимо сформировать полный и качественный единый реестр недвижимости. Пока в России из 61 млн земельных участков 23 млн не имеют точных границ. Нет точных сведений о правообладателях 46 млн объектов недвижимости (около трети объектов). Внесено только 37% границ субъектов РФ, 73% границ муниципальных образований и 35% границ населенных пунктов.

Архивы Росреестра, занимающие в целом площадь, равную примерно 51 футбольному полю, оцифрованы лишь наполовину. Оставшуюся часть планируется оцифровать за три года. Это позволит ускорить процесс регистрации сделок, обеспечить экстерриториальную регистрацию в сжатые сроки, создавать новые сервисы.

Ежегодно в системе дополнительно образуется по 11 млн "бумажных" дел. В 2021 году в четырех регионах (Иркутская область, Краснодарский край, Пермский край и Республика Татарстан) будет протестирован вариант, когда бумажные документы после регистрации возвращаются заявителю. Это позволит сэкономить на строительстве архивохранилищ.

В четырех регионах (Иркутская область, Краснодарский край, Пермский край и Республика Татарстан) стартовал эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), который объединит информацию о земле и недвижимости из информационных систем десяти госорганов и регионов, что даст людям и бизнесу полные и достоверные сведения о недвижимости.

Число электронных заявлений в Росреестр увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом, доля электронной ипотеки - с 9% до 40%, что в два раза превышает показатели нацпроекта "Жилье и городская среда". Более 40% заявлений на регистрацию договоров долевого участия подаются в электронном виде.

К системе Росреестра год назад было подключено около 4,5 тысячи пользователей. В большинстве случаев это были сайты-двойники, которые непрерывно с помощью роботов направляли запросы на предоставление сведений ЕГРН и затем перепродавали эту информацию. Сейчас в систему пускают только по специальному соглашению, к ней подключены около 70 компаний.

Законопроект о запрете перепродажи сведений из ЕГРН был отредактирован, были найдены формулировки, которые устраивают и частные компании, и госорганы.

В 2021 году планируется начать предоставление выписок из ЕГРН через единый портал госуслуг.

В 2021 году будет завершен реинжиниринг официального сайта Росреестра, обновлен функционал личного кабинета и раздела "Жизненные ситуации". В будущем на портале может появиться виртуальная комната сделок - "доверенная цифровая среда для всех участников рынка недвижимости, где можно будет совершать сделки, не посещая офис".

Есть планы интегрировать данные Росреестра с крупными порталами объявлений о недвижимости. Если информация в объявлении о продаже квартиры совпадает с данными Росреестра, на объявлении появится специальный значок.

Расширяется функционал личного кабинета кадастрового инженера на сайте. Планируется представить рейтинг кадастровых инженеров, чтобы клиенты могли выбирать тех, кто делает работу более качественно.

Росреестр работает над созданием сервиса аналитики, с помощью которого можно будет сделать подбор объектов-аналогов, определить потенциал территорий, сравнить кадастровую и рыночную стоимость, получить экспресс-отчет.

Полный текст интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским читайте здесь.