Когда документы о собственности на квартиру начнут выдавать в режиме онлайн? Как рынок недвижимости справится со второй волной пандемии? Как можно будет узаконить гараж? На эти и другие вопросы в интервью "Российской газете" ответил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

В Госдуму внесен законопроект о гаражной амнистии. Как и когда можно будет узаконить гараж?

Олег Скуфинский: Документ действительно народный. Проблема гаражной амнистии затрагивает более 3,5 млн россиян. Сейчас из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут оформить такие объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитываются.

При разработке законопроекта Росреестр совместно с партией "Единая Россия" учел позиции всех заинтересованных сторон - граждан, органов власти в регионах, местного самоуправления. Крайне важно было отрегулировать перечень документов, подтверждающих, что человек владеет таким объектом. Это могут быть свидетельства об участии в кооперативе, квитанции об оплате коммунальных платежей, ранее полученные документы технической инвентаризации и т.д. Для этого мы предложили дать право региональным органам власти устанавливать дополнительный список документов, которые позволят гражданам приобрести право на земельный участок под гаражом.

Еще один вопрос - стоимость процедуры. Если земельный участок под гаражом не поставлен на кадастровый учет, нужно провести кадастровые работы, а это 3-5 тысяч рублей. Но владельцы гаражей часто пенсионеры, которым такие траты не по силам. Мы предложили, чтобы стоимость кадастровых работ субсидировали власти региона или муниципалитеты. В масштабе страны это не такие большие деньги, зато для людей услуга станет бесплатной. Не будет даже госпошлины, поскольку заявление на регистрацию участка будут подавать муниципалитеты.

В декабре законопроект был внесен в Госдуму. После принятия закона будем оказывать методическую помощь регионам, консультировать владельцев гаражей.

В октябре Росреестр завершил переход на ФГИС ЕГРН, централизованную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости. Что изменится для граждан при получении госуслуг?

Олег Скуфинский: В 2020 году в короткие сроки была проведена сложнейшая инженерная работа по переносу информации с региональных унаследованных систем в федеральную государственную информационную систему. Суммарно в этот период были перенесены сведения о 109 млн объектов недвижимости, это более 70% всего объема информации в ЕГРН.

Гаражная амнистия затрагивает более 3,5 млн россиян, из-за отсутствия документов владельцы не могут ­оформить гаражи в собственность

ФГИС ЕГРН объединила данные обо всех зарегистрированных правах на объекты недвижимости в России и сведения государственного кадастра недвижимости. Если раньше каждый регион работал исключительно со своей базой данных, то теперь все субъекты страны имеют доступ к единой системе, которая позволяет централизованно хранить и обрабатывать всю поступающую информацию, совершать в одной системе все учетно-регистрационные действия - регистрировать сделки, ставить объекты на кадастровый учет, предоставлять сведения ЕГРН. Что крайне важно - система позволяет снизить коррупционные риски. У специалистов остается меньше возможностей влиять на регистрационные процессы на местах, снижается вероятность различного рода махинаций.

Единая система позволяет перераспределять нагрузки. Например, если в регионе по той или иной причине резко увеличилось количество сделок с недвижимостью и возросла нагрузка на регистраторов Росреестра, мы можем привлечь к обработке заявлений свободных сотрудников из других субъектов. Это ускоряет оформление документов и снижает риски. Но хочу подчеркнуть, что в 2021 году еще предстоит большая работа по балансировке и настройке работы системы.

После весенних ограничений в ряде регионов сформировался отложенный спрос на услуги ведомства. В некоторых управлениях в связи с пандемией многие регистраторы были переведены на удаленный формат, который из соображений информационной безопасности не позволяет работать в системе и обрабатывать заявки. При этом ни в одном регионе мы ни на день не прекращали свою работу.

Параллельно мы внедряли новый программный продукт, перенастраивали работу с МФЦ, нотариусами и застройщиками. В наиболее крупных регионах, где происходил переход на централизованную систему, возникли задержки в обработке заявлений. Разбирать заявки помогали регистраторы из других управлений. В некоторые субъекты выезжала команда из Центрального аппарата Росреестра для обучения и методической помощи. Приходилось работать по выходным. К концу года нам удалось практически устранить задержки.

Повлияет ли внедрение ФГИС ЕГРН на сокращение сроков оказания государственных услуг?

Олег Скуфинский: Настройка системы будет продолжаться еще некоторое время. И только после этого можно будет говорить о сокращении сроков. Мы рассчитываем, что к 2024 году все учетно-регистрационные действия будут совершаться в течение суток. А ряд сделок могут регистрироваться практически онлайн.

Росреестр предложил дать регионам право расширять список документов, которые позволят получить земельный участок под гаражом

Для этого предстоит еще многое сделать - оцифровать архивы, сформировать полный и качественный единый реестр недвижимости. Пока в России из 61 млн земельных участков 23 млн не имеют точных границ. Нет точных сведений о правообладателях трети объектов недвижимости (а это 46 млн объектов), внесено только 37% границ субъектов РФ, 73% границ муниципальных образований и 35% границ населенных пунктов. В 2020 году мы впервые подошли к вопросу системно: приняли комплексный план по наполнению ЕГРН сведениями, который включает в себя и методическую, и нормотворческую работу. Со всеми регионами подписаны "дорожные карты" для выполнения плана на местах. Провели совещания с полномочными представителями президента РФ в федеральных округах, губернаторами, территориальными органами о ходе реализации проекта. Оказываем поддержку и консультируем региональные команды. Эту работу мы будем продолжать.

Олег Скуфинский: За год в Росреестр поступает по 11 млн комплектов "бумажных" документов. Фото: Александр Корольков/ РГ

Вы говорите про оцифровку архивов, а документы на бумаге становятся не нужны?

Олег Скуфинский: Я считаю, что от бумаги нужно избавляться. Сейчас архивы Росреестра во всех регионах по площади равны примерно 51 футбольному полю, и только половина этих документов оцифрована. Оставшуюся часть мы рассчитываем перевести в электронный вид за три года. Это достаточно амбициозная задача. Ее реализация имеет колоссальное значение для дальнейшей цифровой трансформации Росреестра. Оцифровка архивов позволит создать качественную инфраструктуру, ускорить процесс регистрации сделок, обеспечить экстерриториальную регистрацию в сжатые сроки, создавать новые сервисы.

При этом ежегодно в системе дополнительно образуется по 11 млн дел, что эквивалентно трем футбольным полям, и мы впервые предложили проект "Стоп-бумага", который предполагает переход на полностью безбумажный оборот. Сейчас человек приходит с документами в МФЦ, сотрудник сканирует их, заполняет нужную форму в базе и отправляет это регистратору. Документы направляются в Росреестр в бумаге, поскольку сотрудник МФЦ не может проверить их подлинность. В результате на оформление уходит до 12 дней. У нас было предложение остановить бумагу уже в МФЦ. Но пока решено опробовать компромиссный вариант - бумажные документы будут доставлять регистратору, а затем их вернут заявителю. В архиве они не останутся - это позволит не копить миллионы бумажных документов и сэкономить бюджетные деньги на строительстве новых архивохранилищ.

В 2021 году мы протестируем этот механизм на простых сделках в четырех пилотных регионах. Нужно понять, как минимизировать риски, какая квалификация должна быть у сотрудников МФЦ, чтобы они взяли на себя ответственность за качество приема и проверки документов. Через год подведем итоги.

Какие это будут регионы?

Олег Скуфинский: Те же, где стартовал эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), - Иркутская область, Краснодарский край, Пермский край и Республика Татарстан. Цель - объединить разрозненные ресурсы о земле и недвижимости, содержащиеся в информационных системах десяти государственных органов власти и субъектов, дать людям и бизнесу полную и достоверную информацию об объектах недвижимости. Это важная задача, о которой я докладывал в сентябре президенту Владимиру Путину.

Постановление о проведении эксперимента было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным 31 декабря. В 2021 году нам совместно с Минцифрой, федеральными ведомствами и регионами предстоит большая работа по реализации эксперимента.

Фото: Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Марина Трубилина

Весной, когда из-за пандемии были объявлены нерабочие дни, рынок недвижимости практически встал. Ко второй волне вы подготовились?

Олег Скуфинский: Чтобы клиенты смогли получать услуги своевременно, в марте совместно с губернаторами мы организовали работу с учетом необходимых профилактических мер.

Весной по всей стране была ограничена работа МФЦ, записаться на прием было практически невозможно. При этом 95% документов к нам поступает через многофункциональные центры. Я тогда обратился к губернаторам с предложением настроить работу МФЦ хотя бы на эти массовые услуги. Они откликнулись, и в большинстве регионов МФЦ начали принимать документы по предварительной записи, в остальных - услуги оказывались в штатном режиме.

Многие решили подавать заявления через сайт: число электронных пакетов увеличилось вдвое по сравнению с 2019 годом, а доля электронной ипотеки - с 9% до 40%, что в два раза превышает показатели нацпроекта "Жилье и городская среда". С апреля также более 40% заявлений на регистрацию договоров долевого участия подаются в электронном виде.

При этом в феврале мы обнаружили серьезную нагрузку на сайт. Когда мы начали разбираться, выяснилось, что к системе подключено 4,5 тысячи пользователей. В большинстве случаев это были сайты-двойники, которые непрерывно с помощью роботов направляли запросы на предоставление сведений ЕГРН без каких-либо соглашений и обязательств по использованию информации. Такие действия оказывали серьезное влияние на работоспособность сайта и ограничивали доступ к услугам для наших заявителей.

Получив данные из ЕГРН оптом, сайты-двойники перепродавали информацию в сотни и в тысячи раз дороже, не гарантируя при этом ее качество и достоверность. Распространены случаи, когда люди вносили плату за получение выписки с сайта-двойника и не получали выписку вовсе.

В новом году выписки из ЕГРН начнут выдавать через портал госуслуг

В результате мы оптимизировали работу портала, что не позволяет роботам скачивать информацию в таком объеме. Также я принял решение, что с определенной даты мы будем пускать в систему только по специальному соглашению, которое запрещает создание сайта-двойника и перепродажу сведений. Эта мера уже действует с мая 2020 года.

Сейчас вместо 4,5 тысячи недобросовестных пользователей к нашей системе подключены по соглашению порядка 70 компаний - банки, застройщики, крупные интеграторы рынка недвижимости, аналитические фирмы.

Отсюда появился законопроект о запрете перепродажи сведений из ЕГРН, который так возмутил бизнес-сообщество?

Олег Скуфинский: Возможно, вначале компании восприняли это как невозможность использования сведений ЕГРН для формирования своих аналитических материалов для рынка, но цель поправок совершенно в другом. Мы собрали крупных интеграторов, добросовестных игроков рынка, провели обсуждение и достигли согласия по всем проблемным вопросам, нашли решения, удовлетворяющие частные и государственные интересы.

Помимо ограничительных мер при обороте сведений ЕГРН, законопроект устанавливает запрет на создание и функционирование сайтов, целью которых является перепродажа сведений из ЕГРН. Мы отвечаем за полноту и достоверность своих данных. Однако если человек обращается за получением выписки к подобным сайтам, возникает риск получения неактуальных сведений. Незаконный характер такой деятельности уже неоднократно подтвержден в судах. По их решениям мы закрыли уже более 40 сайтов-двойников. Сейчас продолжает приниматься ряд мер, направленных на противодействие деятельности таких ресурсов, результатом которых уже является их значительное сокращение, стабилизация работы портала и повышение его производительности.

Около 23 млн земельных участков не имеют точных границ, нет полных сведений о владельцах 46 млн объектов недвижимости. Фото: РИА Новости

Сервисов Росреестра до сих пор нет на портале госуслуг.

Олег Скуфинский: Наша команда сейчас работает над реализацией программы цифровой трансформации, концепция которой предполагает создание единой архитектуры данных и систем ведомства, чтобы оказывать гражданам услуги по принципу "одного окна". В новом году выписки из ЕГРН мы планируем начать предоставлять через единый портал госуслуг.

40 процентов договоров долевого участия регистрируется в Росреестре через интернет

В 2021 году завершим реинжиниринг официального сайта Росреестра. Будет обновлен функционал личного кабинета и раздела "Жизненные ситуации". В будущем хотим сделать виртуальную комнату сделок - доверенную цифровую среду для всех участников рынка недвижимости, где можно будет совершать сделки, не посещая офис. Есть планы интегрировать наши данные с крупными порталами объявлений о недвижимости. Если информация в объявлении о продаже квартиры совпадает с нашими данными, будет значок, что сведения проверены Росреестром. Таким образом повысится достоверность объявлений и снизятся риски для граждан при приобретении недвижимости. Собираемся также улучшить качество работы с кадастровыми инженерами, ведь от качества их услуг зависит благополучие наших клиентов. Расширяем функционал их личного кабинета на нашем сайте, где они смогут получать все нужные документы, в том числе от других органов власти. Планируем представить рейтинг кадастровых инженеров, чтобы клиенты могли выбирать тех, кто делает работу более качественно. Также работаем над созданием сервиса умной аналитики для людей и бизнеса, с помощью которого можно будет сделать подбор объектов-аналогов, определить потенциал территорий, сравнить кадастровую и рыночную стоимость, получить экспресс-отчет.