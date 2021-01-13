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13.01.2021 23:40
Рубрика: Спорт

В погоне за престижем

Карякин выиграл десятый этап ралли-рейда в классе мотовездеходов
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 5(8356)
Легендарный ралли-марафон "Дакар", который в этом году, как и в прошлом, проходит в Саудовской Аравии, близится к завершению. Участникам осталось проехать еще два из 12 этапов. Увы, борьбу за главный трофей, золотого бедуина, не ведет россиянин Сергей Карякин, выступающий в классе мотовездеходов. И это даже несмотря на победу екатеринбуржца на десятом этапе.

Напомним, из списка претендентов на итоговый успех в общем зачете Карякина выбила авария на девятом этапе. "Мы на скорости 120 км/ч улетели с дороги. Едва не врезались в дерево, чудом не перевернулись. Ну и, конечно, говорить о результате уже нельзя. О подиуме и прочем", - признал Сергей. После ЧП отставание от лидера перевалило за десять часов. Теперь россиянин ставит перед собой более скромные задачи: во что бы то ни стало финишировать, показывая хорошее время. И пока у Карякина это получается. Правда, его триумф на десятом этапе оказался под вопросом. Конкуренты сняли на видео, как во время девятого этапа машину Карякина буксирует гражданский автомобиль. Регламентом "Дакара" это запрещено. На момент написания этих строк было известно, что россиянина вызвали для разъяснений в штаб гонки. Со своей стороны отметим, что появление скандального видео похоже на маленькую месть. Ранее Карякин обвинил одного из участников-саудитов в откровенном пренебрежении правилами. Так что нашему гонщику пришла своеобразная "ответка".

А вот позиции экипажей команды "КАМАЗ-мастер" в классе грузовиков непоколебимы. Даже несмотря на то, что второй этап кряду выиграл чех Мартин Мацик на "Ивеко". В общем зачете тройку лидеров все так же составляют Дмитрий Сотников, Антон Шибалов и Айрат Мардеев.

Экипажи "КАМАЗ-мастер" заняли весь подиум третий этап подряд
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