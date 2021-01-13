Количество ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось

Количество аварий по вине нетрезвых водителей за 11 месяцев прошлого года сократилось на 7 процентов. А вот количество выявленных в состоянии опьянения водителей сократилось незначительно - снижение не дотянуло и до 3 процентов.

Анализ данных Госавтоинспекции за январь - ноябрь прошлого года приводит ТАСС. Итоги года будут подведены только к 15 февраля. Дело в том, что погибшим в ДТП считается тот, кто умер в течение месяца от полученных в аварии травм. Поэтому раньше, чем закончится январь, полных данных о всех погибших еще не будет.

Но вернемся к 11 месяцам. Всего за этот период в 2020 году на дорогах России произошло почти 13,8 тысячи ДТП с водителями, находившимися в состоянии опьянения. Годом ранее таких происшествий было зафиксировано 14,8 тысячи. Напомним, что в учетные аварии, данные о которых публикует ГИБДД, входят только аварии с пострадавшими.

Количество погибших и пострадавших в пьяных авариях снизилось на 11 и 10 процентов соответственно. Если за 11 месяцев 2019 года погибших в ДТП с пьяными водителями за рулем было более 4 тысяч, то в прошлом году на их долю пришлось 3,6 тысячи. Число пострадавших уменьшилось с 20,2 тысячи в позапрошлом году до почти 18,3 тысячи человек в 2020 году. Пик ДТП с водителями в состоянии опьянения пришелся на летние месяцы 2020 года, меньше всего их зафиксировано в феврале и ноябре. Надо сказать, что на февраль традиционно приходится минимальное количество аварий. Правда, максимум аварийности, как правило, приходится на сентябрь.

Также в Госавтоинспекции сообщили, что за 11 месяцев 2020 года более 270 тысяч водителей привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Это почти на 3 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом в ведомстве отметили, что пьянство за рулем остается наиболее социально опасным явлением, несмотря на устойчивую тенденцию к снижению всех показателей аварийности.

Несколько иначе выглядит картина с теми, кто отказался от медосвидетельствования. Количество аварий с ними снизилось незначительно - всего на 1,2 процента, а количество погибших в них ощутимо выросло - сразу на 12,8 процента. Всего по вине таких водителей произошло 3318 ДТП, в которых погибли 159 человек.

Понять, кстати, причину отказа от медосвидетельствования сейчас довольно сложно. Ответственность такая же, как и при выявленном употреблении алкоголя или наркотиков. Возможно, причина в том, что при выявленном употреблении наркотиков человек автоматически ставится на учет в наркодиспансер.

Сейчас готовятся поправки в нормативные акты, которые позволят инспекторам на дороге применять индикаторные приборы, которые позволят определить, употреблял ли человек алкоголь или наркотики. Показания этих приборов будут наравне с другими признаками нетрезвости. Медосвидетельствование они не отменяют.