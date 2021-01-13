Лидер сенатского большинства МакКоннелл отверг немедленный импичмент Трампу

В среду, когда палата представителей проголосовала за то, чтобы сделать Дональда Трампа первым президентом США, которому за время правления дважды будет предъявлен импичмент, лидер республиканского большинства в сенате Митч МакКоннелл отклонил призывы демократов вновь созвать заседание верхней палаты для немедленного судебного разбирательства. Это, отмечает Reuters, почти гарантирует то, что Трамп не будет снят с должности до истечения срока его полномочий на следующей неделе.

МакКоннелл сказал главному демократу палаты представителей Чаку Шумеру, что он не желает созывать экстренное заседание, чтобы рассмотреть возможность отстранения Трампа от должности после импичмента палаты представителей, сообщил представитель сенатора. Палата представителей планировала проголосовать по единственной статье об импичменте - формальном обвинении Трампа в "подстрекательстве к восстанию" всего через неделю после того, как толпа сторонников президента осадила Капитолий. К демократам в нижней палате в среду присоединились шесть республиканцев.

Некоторые республиканцы утверждали, что нынешний импичмент является поспешным и нарушает процессуальные нормы, в том числе, игнорирует обычный совещательный процесс, включая слушания и показания свидетелей, и призвали демократов отказаться от этих усилий во имя национального единства. "Импичмент президенту в столь короткие сроки был бы ошибкой", - сказал Кевин Маккарти, главный республиканец в палате представителей. Ближайшие союзники Трампа, такие как республиканец из Огайо Джим Джордан, пошли еще дальше, обвинив демократов в безрассудных действиях из чисто политических интересов. "Это навязчивая идея демократов", - констатировал он.