Впрочем, сам вице-президент Пенс сразу же исключил свое участие в этом шоу, заявив, что "такое развитие событий не отвечает интересам нашей страны". И его можно понять, ведь до сих пор четвертый пункт 25-й поправки, предусматривающий отстранение лидера страны от власти, не применялся ни разу. Теперь же увлекшиеся открытым политиканством демократы в целях окончательного унижения республиканца Трампа запустили на Капитолийском холме в отношении него процедуру нового импичмента (началась в среду 13 января уже после подписания номера в печать). Таким образом, 45-й президент США оказался единственным в истории Америки главой государства, дважды оказавшимся под угрозой отрешения от власти.

Для демпартии - даже в наиболее вероятном случае очередного провала импичмента (предыдущая неудачная попытка была сделана в декабре 2019 года) - такой плачевный конец президентства Трампа беспроигрышный: мало того, что это задаст прецедент и вероятно поставит крест на его политическом будущем, так еще и расколет изнутри республиканскую партию, часть членов которой уже обозначили готовность поддержать скандальную инициативу демократов.

Впрочем, в отличие от узкопартийных интересов нынешнему американскому обществу, пребывающему в состоянии активного постэлекторального брожения, есть что терять. По мнению многих обозревателей, в расколотой пополам Америке грубое продавливание подобных решений демократами чревато настоящим взрывом негодования сторонников Трампа с непредсказуемыми последствиями для стабильности в стране (о том, что ФБР ожидает вооруженных протестов во всех 50 штатах "РГ" сообщала накануне). Да и сам действующий президент США, которому осталось занимать свое кресло меньше недели (инаугурация его преемника Джозефа Байдена состоится 20 января) прогнозирует, что такой сценарий вызовет "невероятный гнев" в обществе.

"Мы не хотим насилия, абсолютно не хотим. Что касается импичмента, то это продолжение величайшей "охоты на ведьм" в истории политики. Это абсолютно нелепо. Это действительно ужасная вещь, которую они (демократы в Конгрессе - прим. "РГ") делают", - сказал Дональд Трамп, категорически отказавшись самостоятельно слагать с себя полномочия.

Отнять их, да и вообще запретить занимать государственные посты в будущем "несистемщику" Трампу, четыре последних года безуспешно провоевавшим с традиционным вашингтонским политистеблишментом, - голубая мечта демократов с 2016 года. Отдельная "порицательная" резолюция, призывающая навсегда отстранить республиканца от властных полномочий со ссылкой на 14-ю статью конституции США (запрещает занимать государственные посты и избираться принявшим до этого присягу и участвовавшим впоследствии в мятеже), во вторник была также внесена в конгресс США представительницей от демпартии Элеанор Холмс Нортон.

Кстати

Американский госдепартамент в последний момент отменил финальный зарубежный визит госсекретаря нынешней администрации США Майкла Помпео в Европу. Как сообщило издание Politico в материале под заголовком "Помпео нон-грата" поездка была запланирована в Бельгию.

В статье подчеркивается, что Помпео, ранее не признававший победу на президентских выборах в США Джозефа Байдена, вдруг настолько сильно озаботился вопросами плавной передачи своих полномочий преемнику, что внезапно передумал ехать в Брюссель 13-14 января. На самом деле, по данным Politico, причина срыва визита всего за несколько часов до планировавшегося отъезда Майка Помпео связана с нежеланием его европейских коллег связываться с находящимся на излете американским чиновником и креатурой Трампа, окончательно дискредитировавшего себя в глазах европейцев из-за произошедших 6 января беспорядков в конгрессе. В частности, руководство Еврокомиссии отказалось встречаться с действующим госсекретарем США. Аналогичным образом поступил и глава МИД Люксембурга, с которым также планировались переговоры.

Похоже, впервые за последние годы в ЕС не смогли стерпеть былых обид и унижений от американцев, и "набравшись храбрости" прямо указать трамповской команде в Вашингтоне на ее место. Правда, произошло это всего за неделю до вступления в должность новой администрации президента США Джозефа Байдена, одним из предвыборных обещаний которого было совершить первую зарубежную поездку к союзникам в Европу и восстановить с ней подорванные Трампом и его подопечными трансатлантические отношения.