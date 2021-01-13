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Рубрика: В мире

Помпео отменил прощальную поездку в Европу после критики Трампа в ЕС

Текст: Максим Макарычев
Госсекретарь США Майк Помпео отменил поездку в Европу в последнюю минуту. Официальной причиной отмены визита в Брюссель и Люксембург в Госдепе назвали необходимость координации с переходной группой из новой администрации Джо Байдена. Однако, как отмечают источники Guardian, такое решение было принято после реакции европейских политиков на осаду Капитолия и критики президента Дональда Трампа. Также во вторник полпред США в ООН Келли Крафт отменила запланированный визит на Тайвань.
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Jessica McGowan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Jessica McGowan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Jessica McGowan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Агентство Reuters сообщило, что официальные лица ЕС сами отказались встретиться с Помпео во время его последней в качестве главы американской дипломатии зарубежной поездки. Люксембургский этап поездки был отменен в понедельник после того, как министр иностранных дел этой страны Жан Ассельборн охарактеризовал Трампа как "политического пиромана, которого необходимо предать суду". СМИ процитировали дипломатические источники, заявив, что это не США, а именно крошечный Люксембург отменил встречу с Помпео, что является исключительным пренебрежением со стороны маленькой страны для госсекретаря, который постоянно заявляет о необходимости соблюдения демократии во всем мире. Госдепартамент отказался от дальнейших комментариев по поводу отказа европейских чиновников от встреч с Помпео.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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Госсекретарь также должен был встретиться с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Бельгии Софи Уилмс, которая написала в Twitter во время событий в Вашингтоне 6 января, что снимки из Капитолия "шокируют еще и потому, что они наносят ущерб демократическим идеалам". "Они показывают масштаб задачи избранного президента Байдена, которая будет заключаться в объединении американского общества вокруг общего проекта. Мы доверяем ему", - заявила высокопоставленная бельгийская чиновница.

Наконец, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, который должен был пообедать с Помпео, назвал события в Вашингтоне "шокирующими", заявив, что "результаты этих демократических выборов должны уважаться". Представитель НАТО подтвердил, что Помпео обосновал отмену встречи с генсеком альянса, сославшись на необходимость сосредоточить внимание на переходе власти от одной внешнеполитической команды американской администрации к другой.

За последние три года Помпео неоднократно приезжал в Брюссель, где находится штаб-квартира НАТО и ЕС. Здесь он выступал с программными речами о политике США и встречался с главой ЕС, хотя многие политики в Европе возражали против таких визитов, во время которых глава госдепа продвигал внешнюю политику Трампа и пытался учить Старый свет демократии.

В мире США В мире Европа Люксембург В мире Европа Бельгия Выборы президента США-2020

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