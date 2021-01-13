Трамп оценил риск своего отстранения по 25-й поправке

Действующего президента США Дональда Трампа не беспокоит возможность отстранения по 25-й поправке к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. Об этом хозяин Белого дома заявил во время выступления в Техасе.

По его словам, такой сценарий развития событий представляет для него "нулевой риск". Кроме того, он назвал готовящийся в палате представителей импичмент "самой большой и злобной фальшивкой", - цитирует РИА Новости.

Ранее, выступая на пресс-конференции перед отлетом в Техас, Трамп заявил, что объявление ему импичмента "вызывает невероятный гнев". "Это продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики", - сказал он, отметив, что демократы в Конгрессе делают "ужасную вещь".

В понедельник демократы представили в Конгрессе резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Если этого не произойдет, демократы грозят президенту импичментом.

Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы страны в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера.