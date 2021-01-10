Новости

Установлено вероятное место крушения Boeing 737 в Яванском море 08:32
Пенс допустил возможность применения 25-й поправки против Трампа 08:11
Врачи дали советы переболевшим COVID-19 по нормализации сна 07:50
Обнаружены обломки разбившегося в Индонезии Boeing 737 07:17
CNBC: Apple временно удалила приложение Parler из App Store 06:39
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V" 06:12
Премьер Японии прокомментировал штурм Капитолия 05:45
Индонезийские спасатели обнаружили фрагменты тел в районе крушения Boeing 04:47
CNN: Юристы Джулиани и Дершовиц будут защищать Трампа в случае импичмента 04:23
Военные РФ провели гуманитарную акцию в отдаленном сирийском селе 03:50
Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от соцсетей 03:31
Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта Трампа в Twitter 02:49
В Испании четыре человека стали жертвами непогоды 02:34
Госдеп США отменил все внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем 01:49
Маск заявил о готовности продать все имущество ради колонизации Марса 01:27
Личный врач Папы Римского умер от COVID-19 00:00
Штурмовавшему Капитолий "викингу" предъявили обвинения 09.01.2021
Масштабное отключение электроэнергии произошло в Пакистане 09.01.2021
Владелец найденного у Капитолия пикапа с бомбами предстал перед судом 09.01.2021
"Спартак" близок к приобретению полузащитника из ПСВ 09.01.2021
Месси возглавил список бомбардиров в чемпионате Испании 09.01.2021
Посол Польши на Украине назвал Бандеру идеологом ненависти 09.01.2021
Правительство повысило предельный возраст ректора и проректоров РАНХиГС 09.01.2021
Вспышка COVID-19 произошла в интернате для престарелых под Новгородом 09.01.2021
Половина линий метро Мехико прекратила работу из-за пожара 09.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
10.01.2021 08:11
Рубрика: В мире

Пенс допустил возможность применения 25-й поправки против Трампа

Майк Пенс и Дональд Трамп. Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Майк Пенс и Дональд Трамп. Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Майк Пенс и Дональд Трамп. Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на близкий к вице-президенту источник.

Фото: AFP/JEFF KOWALSKY
CNN: Юристы Джулиани и Дершовиц будут защищать Трампа в случае импичмента

На данный момент в команде Пенса рассчитывают на то, что ему не придется апеллировать к недееспособности Трампа, что предусмотрено положениями данной поправки. По мнению помощников Пенса, наравне с запуском процедуры импичмента это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны, пишет ТАСС. Однако, утверждает источник, Пенс сохранил этот вариант на случай, если американский Трамп станет еще "менее предсказуемым".

Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Дональда Трампа. Группа законодателей от Демократической партии планирует 11 января вынести на рассмотрение нижней палаты предложение об импичменте действующего президента, обвинив его в "подстрекательстве к мятежу".

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V"
Установлено вероятное место крушения Boeing 737 в Яванском море
Врачи дали советы переболевшим COVID-19 по нормализации сна
Пенс допустил возможность применения 25-й поправки против Трампа
Хозяйку тюменского дома престарелых задержали после гибели 7 человек
Что предвещает инаугурация в режиме ЧС для президентства Джозефа Байдена
Британия укрепляет свои границы