Пенс допустил возможность применения 25-й поправки против Трампа

Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на близкий к вице-президенту источник.

На данный момент в команде Пенса рассчитывают на то, что ему не придется апеллировать к недееспособности Трампа, что предусмотрено положениями данной поправки. По мнению помощников Пенса, наравне с запуском процедуры импичмента это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны, пишет ТАСС. Однако, утверждает источник, Пенс сохранил этот вариант на случай, если американский Трамп станет еще "менее предсказуемым".

Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Дональда Трампа. Группа законодателей от Демократической партии планирует 11 января вынести на рассмотрение нижней палаты предложение об импичменте действующего президента, обвинив его в "подстрекательстве к мятежу".