Демократы хотят объявить импичмент Трампу на следующей неделе

Демократы явно решили не откладывать в долгий ящик попытки расправиться с политическими противниками, не скрывая, что мишенью номер один для них является президент Дональд Трамп.

На следующей неделе палата представителей может выдвинуть импичмент главе Белого дома, если вице-президент Майк Пенс и кабинет министров не отстранят президента до этого, заявила в пятницу конгрессмен Кэтрин Кларк из Массачусетса, занимающая четвертое место в иерархии нижней палаты. В интервью CNN она уточнила, что палата представителей может предпринять шаги для вынесения статей об импичменте, причем без проведения слушаний и голосования комитетов, уже в середине следующей недели". Между тем в случае принятия подобного процессуального решения оно будет грубо нарушать конституцию и целый ряд законодательных актов США, в том числе - в области уголовного права.

Байден вступит в должность 20 января. Демократы призвали к отставке Трампа до этой даты, поскольку, по их мнению, глава Белого дома может еще больше "ухудшить демократические институты" или подвергнуть опасности большее количество жизней в последние дни его пребывания в должности. Как отмечает телеканал CNBS, неясно, хватит ли у "партии осла" времени, чтобы сместить президента до дня инаугурации, и присоединятся ли к ним республиканцы в этом процессе.

Самые непримиримые противники главы государства, 80-летняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в сенате 70-летний Чак Шумер, которые инициировали первую попытку импичмента президента в 2019 году, призвали в четверг Пенса и Белый дом отстранить Трампа, применив 25-ю поправку. По их мнению, Трамп больше не может оставаться на своем посту из-за "подстрекательства к бунту". Более 190 других законодателей - только один из них республиканец - также призвали к отставке Трампа после событий 6 января. Пелоси и Шумер заявили, что использование 25-й поправки, которая требует поддержки Пенса и большинства членов американской администрации, будет самым быстрым способом сместить Трампа. Однако, как сообщают американские СМИ, Пенс не поддерживает этот шаг. По информации телеканала, другие официальные лица, включая министра финансов Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео, обсуждали перспективу смещения Трампа, однако решили пока не предпринимать этого шага.

В ответ Пелоси и Шумер пригрозили объявить импичмент "своими силами и средствами", если Пенс и правительство не предпримут никаких действий. К ним присоединился председатель судебного комитета палаты представителей Джерри Надлер. Этот демократ из Нью-Йорка сказал, что может предпринять "юридические шаги" для ускорения процесса импичмента. "У нас есть ограниченный период времени, чтобы действовать, - сказал Надлер. - Страна не может позволить себе длительного, затяжного процесса, и я поддерживаю вынесение статей об импичменте напрямую в палату представителей". Фактически, председатель ключевого парламентского комитета расписался в том, что главу государства можно отстранить от должности в считанные дни, без слушаний и соблюдения протокола, хотя, по американскому законодательству, для вынесения импичмента требуется соблюдение множества процедур, а сам процесс, включая заслушивание свидетелей, занимает, как правило, несколько месяцев. В пятницу вечером по восточному времени демократы проведут закрытое собрание, на котором, как ожидается, обсудят конкретные планы отстранения президента США от должности.

По оценкам экспертов, в контролируемой демократами палате представителей с большой долей вероятности это решение получит достаточно поддержки, чтобы объявить Трампу импичмент, тем более что подобное уже произошло в декабре 2019 года. Однако контролируемый Республиканской партией сенат, оправдавший президента в прошлом году, может не последовать примеру коллег из нижней палаты. Только один республиканец - Митт Ромни проголосовал за отстранение Трампа после первого судебного разбирательства по делу об импичменте. Чтобы отстранить Трампа двумя третями голосов в сенате, потребуется 66 голосов при условии поддержки 18-ти республиканцев.

Сами республиканцы на этом фоне выглядят откровенно деморализованными. Пока что Трампа, который отрезан от соцсетей и лишен возможности выступить с обращением на большинстве телеканалов, поддержал только сенатор Линдси Грэм. Он заявил в пятничном твите, что в настоящее время импичмент Трампу "принесет больше вреда, чем пользы". По его словам, попытка сместить главу государства, "не только не увенчается успехом в сенате, но и станет опасным прецедентом для будущего президентства".