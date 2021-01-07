Трамп до конца президентства не сможет писать в Facebook и Instagram

Дональд Трамп не сможет ничего публиковать на своих страничках в Facebook и Instagram хотя бы до того момента, пока избранный президент США Джозеф Байден не сменит его на посту главы государства. Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

"Шокирующие события последних 24 часов ясно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время у власти, чтобы подорвать мирную и законную передачу власти своему избранному преемнику Джо Байдену", - написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас слишком рискованно позволять нынешнему хозяину Белого дома продолжать пользоваться его аккаунтами. "Поэтому мы продлеваем блокировку, которую мы установили в его учетных записях в Facebook и Instagram, на неопределенный срок и по крайней мере на следующие две недели до завершения мирной передачи власти", - заявил Цукерберг.

Напомним, что в минувшую среду сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. На фоне этих событий Facebook заблокировал учетную запись президента на 24 часа, объяснив это тем, что хозяин Белого дома нарушил правила соцсети. Ранее перманентной блокировкой аккаунта Трампу пригрозил Twitter, посчитавший, что некоторые записи главы государства провоцируют насилие.